जागरण संवादाता, नैनीताल। सरोवर नगरी में शनिवार को सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। नगर के पर्यटन स्थल गुलजार नजर आए तो पर्यटन कारोबारी भी खुश हैं। महानगरों में प्रदूषण और वीकेंड के कारण सैलानियों का रुझान पर्वतीय क्षेत्रों की ओर बढ़ा है। करीब तीन हजार से अधिक वाहनों की शहर में एंट्री हुई।

दूसरे शनिवार की छुट्टी मनाने के लिए सैलानियों का बड़ी संख्या में पहुंचने का ट्रेंड फिर से चल पड़ा है, इस बीच दिल्ली एनसीआर सहित महानगरों में वायु प्रदूषण का गंभीर स्तर पर पहुंचने से वहां से बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। जिस कारण नगर की रंगत में निखार आ गया है। शनिवार को करीब दस हजार से अधिक सैलानी नगर भ्रमण पर पहुंचे हुए हैं।