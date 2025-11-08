Language
    नैनीताल आ रहे हैं क्‍या? तो जान लें यहां उमड़े सैलानी, सड़कों पर लगी वाहनों की कतारें

    By Kishore Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:46 PM (IST)

    नैनीताल में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी है, जिससे पर्यटन स्थल गुलजार हो गए हैं। महानगरों में प्रदूषण के कारण लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। शनिवार को हजारों सैलानी पहुंचे, जिससे होटल और पर्यटन कारोबारियों की आय में वृद्धि हुई है। शहर की सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रही, लेकिन पर्यटकों ने नैनी झील में नौकायन का आनंद लिया और हिमालय के दर्शन किए।

    महानगरों में प्रदूषण के बाद पहाड़ों की ओर निकले पर्यटक। जागरण

    जागरण संवादाता, नैनीताल। सरोवर नगरी में शनिवार को सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। नगर के पर्यटन स्थल गुलजार नजर आए तो पर्यटन कारोबारी भी खुश हैं। महानगरों में प्रदूषण और वीकेंड के कारण सैलानियों का रुझान पर्वतीय क्षेत्रों की ओर बढ़ा है। करीब तीन हजार से अधिक वाहनों की शहर में एंट्री हुई।

    दूसरे शनिवार की छुट्टी मनाने के लिए सैलानियों का बड़ी संख्या में पहुंचने का ट्रेंड फिर से चल पड़ा है, इस बीच दिल्ली एनसीआर सहित महानगरों में वायु प्रदूषण का गंभीर स्तर पर पहुंचने से वहां से बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। जिस कारण नगर की रंगत में निखार आ गया है। शनिवार को करीब दस हजार से अधिक सैलानी नगर भ्रमण पर पहुंचे हुए हैं।

    नगर के मुख्य स्थानों के अधिकांश होटल पैक हो चले हैं तो पर्यटन से जुड़े कारोबारियों की आय में खासा इजाफा हो चला है। पर्यटक वाहनों की आमद से शहर की सड़कों पर कतारें लगी रही। कई बार जाम भी लगा। पर्यटन स्थलों स्नोव्यू, चिड़ियाघर, हिमालय दर्शन, वॉटरफॉल व केव गार्डन में खूब भीड़ रही जबकि नैनी झील में सीजन की तरह नौकायन का नजारा नजर आया। मालरोड में भी चहल पहल देखी गई।

    मौसम साफ रहने से इन दिनों हिमालय की विराट चोटियों के दर्शन बखूबी हो रहे हैं। पर्यटन कारोबारियों के अनुसार रविवार को भी सैलानियों का पहुंचना जारी रहेगा।

