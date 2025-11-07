नैनीताल के साथ ही आसपास के खूबसूरत इलाकों ने पर्यटन क्षेत्र में आया बूम, होटल-होम स्टे की संख्या पहुंची दो हजार पार

किशोर जोशी, नैनीताल। राज्य गठन के बाद 25 साल बाद पर्यटन ऐसा क्षेत्र है, जहां सर्वाधिक बढ़ोत्तरी हुई है। आलम यह है कि अब नैनीताल में ग्रीष्मकालीन के अलावा पूरे साल के प्रमुख दिवसों के साथ ही हर वीकेंड पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्रामीण इलाकों में होम स्टे को प्रोत्साहन देने के बाद तो जिले के आसपास के प्राकृतिक रूप से खूबसूरत इलाके पर्यटकों की पहली पसंद बन गए हैं। जिससे होटल-रेस्टोरेंट कारोबार भी चल पड़ा है। होम स्टे खुलने से ग्रामीण पर्यटन को पंख लगने के साथ ही पहाड़ के व्यंजनों, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग होने के साथ बिक्री भी बढ़ी है।

पर्यटन के लिए नैनीताल हमेशा से ही पर्यटकों की पसंद रहा है, अब आसपास के डेस्टीनेशन भी पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। राज्य बनने के बाद सरकारी व निजी स्तर से प्रोत्साहन के बाद पर्यटन क्षेत्र में बूम आ गया। देश की प्रमुख हस्तियों के कैंची धाम आने के बाद तो पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अब पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव के बीच पार्किंग की समस्या बड़ी चुनौती के रूप में उभरी है। सड़कों की खराब दशा भी पर्यटकों में गलत संदेश दे रही है।

पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 2001 में नैनीताल में तीन लाख 62 हजार से अधिक देशी-विदेशी पर्यटक पहुंचे थे, जो 2024 में संख्या बढ़कर दस लाख 24 हजार से अधिक पहुंच गई। इस साल अगस्त तक ही नौ लाख 61 हजार से अधिक पर्यटक नैनीताल सहित आसपास के पर्यटक स्थलों की सैर कर चुके हैं। इस साल जून में ही पर्यटन विभाग के एकत्रित आंकड़ों के अनुसार दो लाख 93 हजार से अधिक पर्यटक पहुंचे।

होम स्टे योजना से पर्यटन को मिली ऊंची उड़ान

राज्य में धामी सरकार की ओर से होम स्टे योजना को प्रोत्साहन देने से खासकर ग्रामीण पर्यटन को पंख लग गए हैं। पर्यटन विभाग की आधिकारिक सूचना के अनुसार ग्रामीण इलाकों में छह सौ से अधिक जबकि शहरी इलाकों में चार सौ से अधिक होम स्टे संचालित हैं।

होम स्टे को बढ़ावा मिला तो रामगढ़, मुक्तेश्वर, धानाचूली, भवाली क्षेत्र, खुटानी, मंगोली, किलबरी, पंगोट, ज्योलीकोट, बल्दियाखान, भूमियांधार, घुग्घुखान, भीमताल आदि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। जिला पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी के अनुसार होम स्टे में प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से करीब पांच हजार लोगों को रोजगार मिला है। ग्रामीण आर्थिकी को भी संबल मिला है। पहाड़ के खानपान सहित हस्तशिल्प, हस्तकला की भी ब्रांडिंग हुई है।