नैनीताल घूमने आ रहे यूपी के पर्यटकों पर टूटा दुखों का पहाड़, 45 किमी पहले हुआ हादसा; मच गई चीख-पुकार

संवाद सहयोग, कालाढूंगी। कालाढूंगी-बाजपुर हाईवे में शुक्रवार सुबह हुआ सड़क हादसा में दो परिवारों को गहरा जख्म दे गया। नैनीताल घूमने आ रहे इन लोगों को पता नहीं था कि यह जिंदगी का आखिरी सफर होगा। हादसे में दो मासूम बेटियां, पिता, साले की मौत हो गई। वहीं पत्नी, साला व साले का दोस्त घायल है, जिनका उपचार काशीपुर के निजी अस्पताल में चल रहा है।

गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के प्रदीप यादव हंसी-खुशी अपने परिवार के साथ सरोवर नगरी नैनीताल घूमने आ रहे थे। नैनीताल घूमने को लेकर सभी उत्साहित थे। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। प्रदीप अपने दोस्त की कार मांग कर पत्नी ज्योती, दो बेटियां, डेढ़ वर्ष की किट्टू व तीन साल छ महीने की अनन्या, बडे़ साले विवेक यादव व छोटे साले राहुल व विवेक के दोस्त दीपांशु के साथ गुरुवार को सरोवर नगरी नैनीताल घूमने निकले थे।

प्रदीप गाजियाबाद में निजी कंपनी में कार्यरत थे। मगर शुक्रवार को सरोवर नगरी से 45 किलोमीटर पहले उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में प्रदीप यादव व उनके छोटे साले की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पत्नी दो मासूम बच्चियां, बड़ा साला व साले का दोस्त गंभीर घायल हो गए।

उपचार के दौरान दोनों मासूम बच्चियों की मौत हो गई। नैनीताल घूमने की खुशियों पर दर्दनाक हादसे ने न भूलने वाला ग्रहण लगा दिया है। हादसे की सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। प्रदीप अपने पीछे घायल पत्नी को छोड़ गए हैं। एसआई जयवीर सिंह ने बताया देर शाम शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कालाढूंगी-बाजपुर हाईवे में नींद व ओवर स्पीड के कारण कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।