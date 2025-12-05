उत्तराखंड में हिट एंड रन केस: हाई कोर्ट के एआरओ को बाइक सवार ने मारी टक्कर, गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। रानीबाग क्षेत्र में एनसीसी कैंप गेट के पास सड़क पार कर रहे हाईकोर्ट के सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) को तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी।इससे एआरओ गंभीर रूप से घायल होकर सड़क में बेहोश होकर गिर गए। आनन फानन में उन्हें ठंडी सड़क स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां चिकित्सक ने उनके सिर में गंभीर चोट बताई है।

काठगोदाम थाना क्षेत्र निवासी उच्च न्यायालय की अधिवक्ता आकांक्षा पाठक ने पुलिस को तहरीर सौंपी है। उन्होंने पुलिस को बताया कि 29 नवंबर की दोपहर लगभग 3.15 पर उनके पिता प्रकाश चंद्र पाठक हाईकोर्ट से ड्यूटी से घर लौट रहे थे।इस दौरान उन्होंने रानीबाग स्थित एनसीसी कैंप के पास जैसी ही सड़क पार की एक तेज रफ्तार बाइक चाल ने उन्हें टक्कर मार दी। साथ ही बाइक सवार मौके से फरार हो गया।

बताया कि गंभीर रूप से घायल पिता प्रकाश पाठक को उन्होंने तुरंत हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां चिकित्सकों ने बताया कि प्रकाश के सिर पर रक्त के थक्के बन गए हैं।गंभीर स्थिति होने के चलते चिकित्सकों ने उनके सिर की सर्जरी की। वर्तमान में भी वह अस्पताल के क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती हैं।