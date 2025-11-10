मां ने लैपटाप चलाने पर डांटा तो बेटी ने कर ली आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा 'अब मैं शांति से जाना चाहती हूं'
काठगोदाम थाना क्षेत्र में शीशमहल कर्नल वार्ड में एक मां द्वारा लैपटाप चलाने पर डांटे जाने के बाद एक बेटी ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उसने अपनी शांतिपूर्ण विदाई की इच्छा व्यक्त की। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सुसाइड नोट को महत्वपूर्ण सबूत मान रही है। इस घटना से परिवार गहरे सदमे में है।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: लैपटाप, मोबाइल का स्क्रीन एडिक्शन युवा पीढ़ी में काफी बढ़ गया है। मां-बाप के टोकने व थोड़ा सा ही डांटने पर युवा पीढ़ी आत्महत्या करने को उतारू हो गए हैं। ताजा मामला शीशमहल के कर्नल वार्ड में देखने को मिला। जहां लैपटाप-मोबाइल में ज्यादा समय बिताने पर युवती को उसकी मां ने टोका तो उसने फांसी लगा ली।युवती के पास से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में घरेलू विवाद की बातें ज्यादा सामने आ रही हैं। जिसमें युवती ने सुसाइड नोट में कहा है कि ''''बहुत हुआ अब मैं शांति से जाना चाहती हूं''''।
काठगोदाम थाना क्षेत्र में शीशमहल कर्नल वार्ड में ऊर्जा निगम में तकनीकी इलेक्ट्रिशियन के पद में नौकरी करने वाले चंद्रशेखर तिवारी परिवार के साथ रहते हैं। इनकी 20 वर्षीय पुत्री जिज्ञासा तिवारी एक विश्वविद्यालय में बी फार्मा के तीसरे सेमेस्टर में पढ़ाई कर रही थी।
सोमवार की सुबह करीब आठ बजे जिज्ञासा लैपटाप व मोबाइल में व्यस्त थी। इसपर मां भावना तिवारी ने उसे स्क्रीन में ज्यादा समय बिताने से डांटा तो वह नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। कई देर तक जब युवती कमरे से बाहर नहीं आई तो स्वजन परेशान हो गए।आवाज लगाने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया तो स्वजन को कुछ शक हुआ। अंदर से दरवाजा नहीं
खुलने पर स्वजन ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि जिज्ञासा पंखे में फंदे पर लटकी मिली। इससे स्वजन के होश उड़ गए। आनन फानन में उन्होंने जिज्ञासा को पंखे से नीचे उतारकर डा. सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने जिज्ञासा को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने युवती का पोस्टमार्टम कर शव स्वजन को सौंप दिया है। युवती की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
सुसाइड नोट में माता पिता के साथ ही युवक दोस्त को भी कोसा
पुलिस जांच में सामने आया है कि युवती अपने पारिवारिक विवाद की ज्यादातर बातें अपने एक युवक दोस्त के साथ साझा करती थी। वह मानसिक रूप से भी परेशान चल रही थी। सुसाइड नोट में माता-पिता के सपोर्ट नहीं करना, बात-बात में टोकना, किसी बात को लेकर डिप्रेशन में रहने की बात सामने आई है।
वहीं जिज्ञासा के आत्मघाती कदम उठाने की बात पुलिस को डायल 112 में उसके चचेरे भाई गर्वित के एक दोस्त ने सूचना दी थी। जिज्ञासा का अंग्रेजी व जेन-जी लैंग्वेज का सुसाइड नोट भी पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है।
पुलिस कि मानें तो जिज्ञासा ने जेन-जी टाइप लैंग्वेज में अपने पारिवारिक विवाद की कहानी लिखी है। जिसमें ज्यादातर बातें अपने माता-पिता को दोष देने की सामने आई हैं। सुसाइड नोट में जिज्ञासा अपने एक युवक दोस्त को भी काफी कोस रही है। पुलिस ने जिज्ञासा का लैपटाप व मोबाइल कब्जे में ले लिया है। हालांकि जिज्ञासा का मोबाइल लाक है।
जिज्ञासा की मौत की प्रथम दृष्टया जांच में पारिवारिक विवाद सामने आया है। हमारे पास उसका सुसाइड नोट भी है। जिज्ञासा का मोबाइल-लैपटाप भी जब्त कर लिया गया है। दोनों में पासवर्ड लगे हैं। डिवाइस को खोलने की कार्रवाई चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही जिज्ञासा के मौत का कारण पता चल सकेगा।
- मनोज कत्याल, एसपी सिटी, हल्द्वानी।
यह भी पढ़ें- हरियाणा में अब रिटायर्ड SI ने गोली मारकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट बरामद
यह भी पढ़ें- वॉच टावर पर तैनात कांस्टेबल की गोली लगने से मौत, परिजन बोले- 'किसी भी एंगल से सुसाइड नहीं'
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।