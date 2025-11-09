हरियाणा में अब रिटायर्ड SI ने गोली मारकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट बरामद 

संवाद सहयोगी, व्यासपुर (यमुनानगर)। गांव धर्मकोट में रविवार की सुबह 73 वर्षीय कंवर सिंह ने लाइसेंसी दोनाली बंदूक से स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वह एंटी करप्शन ब्यूरो से सब इंस्पेक्टर पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी दो बेटियां हैं। दोनों की शादी नहीं हुई है। उसके पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिस पर यही लिखा है कि वह बीमार हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीमारी के कारण परेशान हैं। अब शरीर साथ नहीं दे रहा। हालांकि उनकी बेटी ने प्लाट के रास्ते पर विवाद को लेकर पिता के परेशान होने की बात कही है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। 14 वर्ष पहले कंवर सिंह सेवानिवृत्त हो गए थे।

इसके बाद से वह पत्नी हरजीत कौर व दो बेटियों के साथ घर पर ही रहते थे और खेती-बाड़ी देखते थे। उनकी एक बेटी 40 वर्षीय मनदीप कौर और दूसरी बेटी 32 वर्षीय किरणदीप कौर है। बड़ी बेटी निजी कालेज में लेक्चरार है।

बताया जा रहा है कि उन्हें हार्ट व शुगर की समस्या थी। कुछ दिन पहले वह एडमिट भी रहे थे, जिसके बाद से ही वह परेशान रहते थे। रविवार की सुबह लगभग आठ बजे वह घर से पास में ही अपने घेर में गए। जहां उन्होंने लाइसेंसी दोनाली बंदूक से स्वयं को गोली मार ली।

गोली लगने की आवाज उनकी बेटियों ने सुनी तो वह घेर की ओर दौड़ीं। उनके कान के पास गोली लगी थी, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि उन्होंने बंदूक को पैर के अंगूठे से चलाया। पत्नी से भी रहता था विवाद प्राथमिक जांच में सामने आया कि कंवर सिंह का अपनी पत्नी से भी विवाद रहता था। वह घर पर भी अलग-अलग रहते थे। यहां तक कि खाना भी कंवर सिंह स्वयं ही बनाते थे। गिने-चुने लोगों से ही वह मिलते थे।