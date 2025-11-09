वॉच टावर पर तैनात कांस्टेबल की गोली लगने से मौत, परिजन बोले- 'किसी भी एंगल से सुसाइड नहीं'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के भीलवाड़ा जिला जेल में शनिवार रात ड्यूटी के दौरान वॉच टावर पर तैनात कांस्टेबल रामकिशोर मोडिवाल (37) की गोली लगने से मौत हो गई। घटना रात करीब 10 बजे हुई।

जेल अधीक्षक शैलेंद्र सिंह फौजदार ने बताया कि आरएसी की 13वीं बटालियन में तैनात रामकिशोर की सर्विस राइफल एसएलआर से तीन फायर हुए, जिनमें से एक गोली सीने में लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

ड्यूटी बदलने पहुंचे संतरी बाबूलाल ने जब रामकिशोर को आवाज दी और कोई जवाब नहीं मिला तो वह टावर पर चढ़ा, जहां रामकिशोर खून से लथपथ पड़ा था। उसने तुरंत अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर कोतवाली पुलिस, एफएसएल और एमओबी टीम पहुंची और घटनास्थल की जांच की।