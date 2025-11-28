Language
    पत्नी से झगड़ा होने के बाद टेलर ने खुद पर कैंची से किए वार, दर्दनाक मौत

    By Chayan Rajput Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 09:04 PM (IST)

    हल्द्वानी के राजपुरा में एक दर्जी ने पत्नी से झगड़े के बाद खुद को कैंची से वार कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक राकेश कुमार ठाकुर का अपनी पत्नी से अक्सर विवाद होता था। 23 नवंबर की रात को झगड़ा होने पर उसने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

    शुक्रवार की सुबह टेलर ने एसटीएच में तोड़ा दम, शव स्वजन को सौंपा। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। राजपुरा में एक पति-पत्नी के बीच झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि टेलर पति ने खुद के पेट में तीन बार कैंची मार ली। आनन-फानन में टेलर को स्वजन डा. सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर पहुंचे। इलाज के चौथे दिन टेलर की मौत हो गई। हालांकि पुलिस हत्या के एंगल से भी घटना की जांच कर रही है।

    राजपुरा, राजेंद्रनगर के गली नंबर दो में टेलरिंग का काम करने वाले 47 वर्षीय राकेश कुमार ठाकुर उर्फ टिटू अपने पत्नी व बच्चों के साथ रहता था। आसपास के लोगों की मानें तो अक्सर राकेश व पत्नी के बीच अनबन होती रहती थी। 23 नवंबर की रात भी दोनों के बीच काफी लड़ाई हुई। पत्नी गुस्सा होकर कमरे में चली गई और कमरा बंद कर लिया।

    वहीं बच्चों ने भी राकेश की कोई बात नहीं सुनी और घर से बाहर चले गए। क्रोध में राकेश ने अपने ही पेट में कैंची से तीन बार वार किए। इसके बाद स्वजन राकेश को लेकर रात करीब 10.50 पर डा. सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे, जहां आइसीयू में चार दिनों तक उसका इलाज चला। शुक्रवार की सुबह करीब तीन बजे राकेश ने दम तोड़ दिया। इसके बाद मेडिकल चौकी पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव स्वजन को सौंप दिया है।

    घटना से परिवार में शौक की लहर है। इस संबंध में राजपुरा चौकी इंचार्ज कृष्णगिरी का कहना है कि वह मामले की जांच में जुटे हैं। राकेश ने खुद पर वार किया या उसे किसी ने मारा इसकी पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चलेगा।

