पत्नी से झगड़ा होने के बाद टेलर ने खुद पर कैंची से किए वार, दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। राजपुरा में एक पति-पत्नी के बीच झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि टेलर पति ने खुद के पेट में तीन बार कैंची मार ली। आनन-फानन में टेलर को स्वजन डा. सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर पहुंचे। इलाज के चौथे दिन टेलर की मौत हो गई। हालांकि पुलिस हत्या के एंगल से भी घटना की जांच कर रही है।

राजपुरा, राजेंद्रनगर के गली नंबर दो में टेलरिंग का काम करने वाले 47 वर्षीय राकेश कुमार ठाकुर उर्फ टिटू अपने पत्नी व बच्चों के साथ रहता था। आसपास के लोगों की मानें तो अक्सर राकेश व पत्नी के बीच अनबन होती रहती थी। 23 नवंबर की रात भी दोनों के बीच काफी लड़ाई हुई। पत्नी गुस्सा होकर कमरे में चली गई और कमरा बंद कर लिया।

वहीं बच्चों ने भी राकेश की कोई बात नहीं सुनी और घर से बाहर चले गए। क्रोध में राकेश ने अपने ही पेट में कैंची से तीन बार वार किए। इसके बाद स्वजन राकेश को लेकर रात करीब 10.50 पर डा. सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे, जहां आइसीयू में चार दिनों तक उसका इलाज चला। शुक्रवार की सुबह करीब तीन बजे राकेश ने दम तोड़ दिया। इसके बाद मेडिकल चौकी पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव स्वजन को सौंप दिया है।