जमीन बेचने से नाराज थे बेटे, लकड़ी के फंटे से सिर पर वार कर पिता को उतारा मौत के घाट

जागरण संवाददाता, रामनगर। पुछड़ी गांव में बुजुर्ग की हत्या जमीन बेचने से नाराज उसके दो सगे बेटों ने की थी। पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ है। हत्या के बाद आरोपित फरार हो गए थे। मृतक के दोनों हत्यारोपित बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई कर रही है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गांव महेशपुर रोशनपुर थाना भगतपुर टांडा जिला मुरादाबाद निवासी सलीम अली 65 पुत्र शेर अली रामनगर के पुछड़ी गांव में झोपड़ी में रहता था।

बुधवार को सलीम अली मुरादाबाद के महेशपुर में स्थित अपनी साढ़े तीन बीघा जमीन का सौदा तय करके पुछड़ी लौटा था। उसके पास डेढ़ लाख रुपये थे। रात में उसके सिर पर वार कर हत्या कर दी गई थी। सुबह शव झोपड़ी में चारपाई में पड़ा मिला। पुलिस को मृतक की कोट की जेब में जमीन के सौदे के 50 हजार रुपये मिले।

पुलिस ने जांच शुरू की तो घटना में मृतक की हत्या में दोनों पुत्रों नईम व नाजिम की संलिप्पता मिली। पुलिस ने नईम व नाजिम को पकड़ लिया। पूछताछ करने पर हत्यारोपितों ने पुलिस को बताया कि हमारे पिता सलीम गांव महेशपुर में स्थित पुश्तैनी 03 बीघा जमीन बेचना चाह रहे थे। लेकिन हम उस जमीन को बेचने नही दे रहे थे। हमारे पिता उस जमीन की रजिस्टरी के लिए मुरादाबाद तहसील गए थे। किसी वजह से जमीन की रजिस्ट्री अगले दिन होनी थी। हम दोनो भाई बाइक से रात नौ बजे अपने घर आए। घर में पिता अपनी झोपडी मे सोए हुए थे।

इसके बाद लकड़ी के फंटे से बारी बारी अपने पिता के सिर पर वार कर दिया। हत्या के बाद बाइक से वापस चले गए। आरोपितों की निशादेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त डंडा बरामद कर लिया। आरोपितों ने पुलिस को बताया कि उनके पिता जमीन बेचना चाह रहे थे। लेकिन हम जमीन को बेचने नहीं दे रहे थे। हम दोनों भाई गरीब है। पिता ने पहले भी डेढ़ बीघा जमीन बेची उसका पैसा भी हमें नहीं दिया। वह पैसा शराब में उड़ा दिया। इस बार भी जमीन बेचकर वह उसका पैसा दूसरे बेटे रियाज को मकान बनाने को देने की बात कह रहे थे।