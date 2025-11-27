उत्तराखंड में पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड! सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा-निर्देश

जागरण संवाददाता, नैनीताल। मुख्यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी ने प्रदेशभर के ठंड एवं शीतलहर से बचाव हेतु सार्वजनिक स्थानों में अलाव के साथ ही सभी रेन बसेरों में आवश्यक रजाई-कंबल आदि की पुख़्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

गुरुवार को अपने नैनीताल भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने बढ़ रहे ठंड को देखते हुए प्रदेशभर में रेन बसेरों में आवश्यक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के साथ ही ठंड एवं शीतलहर से बचाव हेतु अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि रेन बसेरों में सभी उचित व्यवस्था की जाए तथा जरूरतमंदों को ठंड से बचाव हेतु कंबल उपलब्ध कराए जाए ।