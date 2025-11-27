Language
    उत्तराखंड में पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड! सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा-निर्देश

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 12:21 PM (IST)

    उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका है, जिसके चलते मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को ज़रूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने गरीबों और बेघर लोगों के लिए आश्रय, गर्म कपड़े और भोजन की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।

    मुख्यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी. File Photo

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। मुख्यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी ने प्रदेशभर के ठंड एवं शीतलहर से बचाव हेतु सार्वजनिक स्थानों में अलाव के साथ ही सभी रेन बसेरों में आवश्यक रजाई-कंबल आदि की पुख़्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

    गुरुवार को अपने नैनीताल भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने बढ़ रहे ठंड को देखते हुए प्रदेशभर में रेन बसेरों में आवश्यक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के साथ ही ठंड एवं शीतलहर से बचाव हेतु अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि रेन बसेरों में सभी उचित व्यवस्था की जाए तथा जरूरतमंदों को ठंड से बचाव हेतु कंबल उपलब्ध कराए जाए ।

    मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर जिले में टीमों को सक्रिय रखते हुए शहरों, कस्बों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि असहाय एवं बेघर लोगों को समय पर राहत मुहैया कराई जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है।

    उन्होंने नगरीय क्षेत्रों के साथ ही कस्बों में भी सायंकाल में ठंड अधिक होने पर नियमित रूप से अलाव जलाने के साथ ही नियमित उनकी मोनिटरिंग के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से आवश्यक सामग्री की उपलब्धता, वितरण और निगरानी की दैनिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने को भी कहा है।

