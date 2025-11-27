Language
    नैनीताल में मॉर्निंग वॉक पर निकले CM धामी, पर्यटकों और स्कूली बच्चों से की मुलाकात

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:04 AM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में सुबह की सैर के दौरान पर्यटकों और स्कूली बच्चों से बातचीत की। उन्होंने पर्यटकों को उत्तराखंड की सुंदरता का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित किया और बच्चों को मन लगाकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

    सुबह की सैर पर निकले सीएम पुष्कर सिंह धामी

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के बाद देश मे नई कार्यसंस्कृति पैदा हुई है। राज्यों में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, जनता डबल इंजन सरकार बना रही है। हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, छतीसगढ़ व बिहार ज्वलंत उदाहरण है।

    उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर इशारों में हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में वोट चोरी का मुद्दा विफल होने के बाद साफ हो गया है कि देश में भ्रम, अफवाह फैलाने, झूठे नैरेटिव गढ़ने, तुष्टिकरण व बांटने की राजनीति नहीं चलेगी, केवल विकास व सुशासन की राजनीति ही चलेगी।

    उन्होंने बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित विपक्ष के नेताओं के विरोध को राजनीतिक नाटक व प्रपंच करार देते हुए कहा कि मतदाता शुद्धिकरण अभियान जरूरी है। राज्य में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। जिन लोगों ने गलत तरीके से राशन कार्ड , मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या अन्य तरह की आईडी बनाई है, उनको चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है।

    देवभूमि के सांस्कृतिक स्वरूप को नहीं बदलने दिया जाएगा और घुसपैठियों को हर हाल में राज्य से बाहर किया जाएगा।
    गुरुवार सुबह शहर में मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि राज्य में केदारखंड व मानसखंड के तहत प्रसिद्ध तीर्थस्थलों, मंदिरों का सुंदरीकरण, नवनिर्माण व पुनर्निर्माण किया जा रहा है।

    गोल्ज्यू कॉरिडोर में तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की संकल्पना के अनुरूप सरकार विरासत व विकास को मुहूर्त रूप दिया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के दूरस्थ व दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क आदि सुविधा पहुंचाना सरकार के समक्ष चुनौती है।

    राज्य में डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा रहा है।। सरकार की कोशिश है कि अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचें। सरकार ने जंगली जानवरों के हमले में मौत पर स्वजनों को दस लाख मुआवजा देने तथा घायलों का सरकारी खर्च में उपचार का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

    सुंदरीकरण कार्यों का किया निरीक्षण

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में मॉर्निंग वॉक के दौरान आम नागरिकों, पर्यटकों एवं स्कूली बच्चों से मुलाकात की और उनके साथ आत्मीय वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मल्लीताल रिक्शा स्टैंड पर स्थानीय चाय विक्रेता भरत की दुकान पर चाय का स्वाद लिया।

    मुख्यमंत्री ने मानस खंड मिशन के अंतर्गत नयना देवी मंदिर परिसर में चल रहे सुंदरीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मंदिर को और अधिक भव्य व आकर्षक स्वरूप देने हेतु 12 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिसके तहत कई महत्वपूर्ण कार्य तेजी से प्रगति पर हैं।

    इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मिशन के अन्य विकास कार्यों डीएसए मैदान के सुधार, बलियानाला, एवं ठंडी सड़क में भूस्खलन सुरक्षा कार्यो, माल रोड ट्रीटमेंट आदि की जानकारी ली और विभागों को इन सभी कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए।

    इस दौरान मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट, नगर अध्यक्ष नितिन कार्की, मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल डब्बू, मंडी सलाहकार मनोज जोशी, भाजपा नेता मोहित साह, हरीश राणा, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी. और अधिशासी अभियंता लोनिवि रत्नेश सक्सेना, पालिका ईओ रोहिताश शर्मा सहित अन्य अधिकारी आदि थे।