वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए CTR में बनेगी सात और वन चौकियां, आग के लिए बनेगा क्रू स्टेशन

जागरण संवाददाता, रामनगर। कार्बेट टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सात और वन चौकियां व एक क्रू स्टेशन बनेगा। पूर्व में विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को शासन ने स्वीकृत कर धनराशि अवमुक्त कर दी है। विभाग वन चौकी बनाने के लिए जगह का चयन कर रहा है।

कार्बेट टाइगर रिजर्व विशेषकर बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे में यहां बाघ समेत अनेक वन्य जीवों की कड़ी सुरक्षा रहती है। कालागढ़ क्षेत्र में आधुनिक कैमरे जंगल की निगरानी करते हैं। वहीं ऊंचे व दूरस्थ क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाती है। घने जंगलों के भीतर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 170 वन चौकियां बनाई गई है।

वनकर्मी इन्हीं वन चौकी में रहकर जंगल की सुरक्षा करते है। पूर्व में कार्बेट की ओर से शासन को कार्बेट टाइगर रिजर्व क्षेत्र में सात और वन चौकी बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। अब सात वन चौकी और एक क्रू स्टेशन के लिए 1.80 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है। कार्बेट के निदेशक साकेत बडोला ने बताया कि चार वन चौकी रामनगर क्षेत्र व तीन कालागढ़ वन प्रभाग में बनाई जाएगी। चौकियां बनाने के लिए कौन सी जगह उपयुक्त रहेगी इस पर मंथन चल रहा है।