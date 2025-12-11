कार्बेट टाइगर रिजर्व में नई बाघ गणना शुरू, पुराना रिजल्ट नहीं हुआ जारी

जागरण संवाददाता, रामनगर। भले ही कार्बेट टाइगर रिजर्व (सीटीआर) में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की ओर से अखिल भारतीय बाघ गणना का कार्य शुरू हो गया है। लेकिन कार्बेट में बाघों की आंतरिक गणना की रिपोर्ट अभी जारी नहीं हो पाई। रिपोर्ट जारी करने के लिए प्रमुख वन संरक्षक की अनुमति का इंतजार है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण हर चार साल में अखिल भारतीय स्तर पर देश के सभी टाइगर रिजर्व में एक साथ बाघ गणना का कार्य कराता है। इसके अलावा टाइगर रिजर्व को भी अपने स्तर से चार साल में एक या दो बार आतंरिक गणना कराने के लिए भी कहा गया है। ताकि बाघों की लगातार निगरानी होती रहे। इसी के तहत आंतरिक गणना 2024 के अंत दिसंबर में आरंभ हुई थी।

फरवरी तक बाघ गणना चली थी। गणना का कार्य पूरा होने के बाद अप्रैल तक रिपोर्ट तैयार की गई थी। आंतरिक बाघ गणना की पूरी विस्तृत रिपोर्ट जारी करने की अनुमति के लिए कार्बेट टाइगर रिजर्व की ओर से मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक व प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड को भेजी गई थी। लेकिन अभी तक उच्च वनाधिकारियों की ओर से आंतरिक बाघ गणना की रिपोर्ट जारी करने की अनुमति नहीं मिल पाई है। सूत्र बताते हैं कि पूर्व में रामनगर आए वन मंत्री या मुख्यमंत्री से भी रिपोर्ट जारी करने की योजना थी, लेकिन समयाभाव की वजह से इसे जारी नहीं किया जा सका।