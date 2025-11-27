बाघों की सुरक्षा को लेकर विभाग संजीदा, अब कार्बेट टाइगर रिजर्व में होगी 81 स्पेशल टाइगर गार्ड की तैनाती

केदार दत्त, जागरण देहरादून: उत्तराखंड में बाघों की सुरक्षा को लेकर विभाग संजीदा हुआ है। इस कड़ी में लंबे समय से चल रही कसरत के बाद अब कार्बेट टाइगर रिजर्व में 81 स्पेशल टाइगर गार्ड की तैनाती की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। वन मुख्यालय ने इस सिलसिले में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) को अधियाचन भेजा है।

उम्मीद की जा रही है कि अगले वर्ष तक चयन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही ये गार्ड मोर्चा संभाल लेंगे। इनकी तैनाती होने पर कार्बेट में वन्यजीवों के रखवालों की संख्या बढ़कर 331 हो जाएगी। वर्तमान में कार्बेट में 260 बाघों की सुरक्षा का भार 250 वन दारोगा व वन रक्षकों के कंधों पर है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक टाइगर रिजर्व में बाघ सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर गार्ड की अतिरिक्त फोर्स होना जरूरी है। इस क्रम में पूर्व में कार्बेट टाइगर रिजर्व के लिए भी कदम बढ़ाए गए, लेकिन कभी नियमावली तो कभी दूसरे कारणों से यह विषय लटकता रहा। वह भी तब जबकि बाघों की सुरक्षा को लेकर समय-समय पर प्रश्न उठते आए हैं। लंबी प्रतीक्षा के बाद सभी पहलुओं पर मंथन कर कार्बेट में स्पेशल टाइगर गार्ड की तैनाती का प्रस्ताव तैयार हुआ और अब इसे लेकर गंभीरता से आगे बढ़ा जा रहा है।