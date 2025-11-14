जागरण संवाददाता, रामनगर। कार्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों का रात्रि विश्राम का इंतजार अब खत्म हुआ। शनिवार से पर्यटक कार्बेट में रात्रि विश्राम कर सकेंगे। पहले दिन सात विदेशी पर्यटक व डेढ़ सौ भारतीय पर्यटक कार्बेट में रात्रि विश्राम करेंगे। कार्बेट पार्क में रात्रि विश्राम व ढिकाला पर्यटन जोन 15 जून से मानसून सीजन के चलते पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था।

अब पांच महीने में पर्यटकों के लिए रात्रि विश्राम की सुविधा 15 नवंबर शनिवार से शुरू हो रही है। इसके अलावा पर्यटक ढिकाला पर्यटन जोन में विभागीय कैंटर से भी सफारी कर सकेंगे। जबकि दुर्गादेवी पर्यटन जोन भी सफारी के लिए शनिवार से खुल जाएगा। कार्बेट से मिली जानकारी के मुताबिक पहले दिन जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम व अंगोला से सात विदेशी पर्यटक रात्रि विश्राम के लिए पहुंचेंगे।

इसके अलावा ढिकाला, ढेला, बिजरानी, झिरना पर्यटन जोन में 150 भारतीय पर्यटक भी रात्रि विश्राम करेंगे। सुबह छह बजे से ढिकाला में पर्यटक विभागीय कैंटर में डे सफारी के लिए निकल जाएंगे। जबकि रात्रि विश्राम करने वाले पर्यटक करीब दो बजे तक ढिकाला को जा सकते हैं। रात्रि विश्राम के लिए पर्यटक जिप्सी से जाएंगे। कार्बेट पार्क का ढिकाला पर्यटन जोन व रात्रि विश्राम खुलने से पर्यटन कारोबारी भी उत्साहित है।