बालाघाट में आदमखोर बाघ का आतंक, चरवाहे बुजुर्ग को बनाया निवाला, खा गया आधा शरीर

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। बालाघाट जिले के बैहर ब्लॉक में बाघ का आतंक फिर से लौट आया है। रविवार को गढ़ी थाना क्षेत्र के सूपखार परिक्षेत्र के ग्राम रनवाही के जंगल में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग का क्षत-विक्षत शव मिलने से हड़कंप मच गया। जांच में पता चला कि बाघ ने बुजुर्ग को शिकार बनाकर शरीर का आधा हिस्सा खा लिया। मृतक की पहचान गुणीराम यादव, निवासी ग्राम सिंघनपुरी, थाना चिल्पी, जिला कबीरधाम (छत्तीसगढ़) के रूप में हुई है। शव का पोस्टमार्टम कर स्वजन को सौंप दिया गया है।

मवेशी ढूंढने निकले और नहीं लौटे घर परिवार के अनुसार, गुणीराम यादव शनिवार दोपहर करीब ढाई बजे अपने मवेशियों को खोजने रनवाही जंगल की ओर गए थे। काफी देर तक वापस न लौटने पर परिजनों ने आसपास के जंगलों और गांवों में तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रविवार को बेटे बुधराम यादव ने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट चिल्पी थाने में दर्ज कराई थी।

रक्त से सने कपड़ों से मिला सुराग अगले दिन बुधराम यादव रिश्तेदारों और वनकर्मियों के साथ खोज में निकले। जंगल में उन्हें खून से सने कपड़े मिले, जिससे अनहोनी का अंदेशा हुआ। कुछ दूरी पर रनवाही जंगल के भीतर बाघ द्वारा आधा खाया शव बरामद हुआ। शव के आसपास बाघ के पगचिह्न मिले, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि हमला बाघ का ही था।