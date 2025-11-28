जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । राज्य भर की सस्ता गल्ला दुकानों पर मिलने वाला सरकारी नमक सेहत के लिए उचित नहीं है। राजकीय खाद्य एवं औषधि सुरक्षा प्रयोगशाला रुद्रपुर की रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई है। इसमें खाद्य सुरक्षा विभाग ने कुमाऊं से नमक के 36 से अधिक सैंपल लैब में भेजे थे। जांच रिपोर्ट में सरकारी नमक के भीतर रेत व बालू के कण पाए गए। इससे यह नमक अधोमानक मिले हैं। इस विभाग ने संबंधित कंपनी पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 46(4) के तहत कार्रवाई की। वहीं सस्ते गल्ले में नमक के वितरण पर रोक लगाई है।

हल्द्वानी क्षेत्र में कुछ दिनों पूर्व सरकारी राशन वितरण केंद्र से एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें नमक में रेत के कण दिखाए दे रहे थे।वीडियो को लेकर आम जनता लोगों में काफी नाराजगी थी। इस मामले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। इसको गंभीरता से लेते हुए विभाग ने कुमाऊं भर में सरकारी नमक का सैंपल लिया।