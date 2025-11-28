30 नवंबर तक ई-केवाईसी करा लें राशन कार्ड धारक, वरना नहीं मिलेगा अगले माह का राशन

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। जिन कार्ड धारकों की ओर से 30 नवंबर तक ई-केवाईसी नहीं करायी जाएगी, उन्हें दिसंबर का राशन नहीं मिल पाएगा। पूर्ति विभाग लगातार लोगों को ई-केवाईसी के प्रति जागरूक कर रहा है लेकिन अब तक केवल 11 प्रतिशत कार्ड धारकों ने ही ई-केवाइसी कराई है।

कार्ड धारकों और उनके परिवार के सदस्यों को ई-केवाईसी के लिए सरकारी राशन की दुकान पर ही जाना होगा। जिले में 611 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं, जबकि कार्ड धारकों की संख्या 4,11,098 है। इन कार्डों में कुल यूनिट 16,73,783 हैं।

साढ़े 14 लाख लोगों की ई-केवाईसी कराना विभाग के लिए चुनौती अब तक करीब दो लाख लोगों की ही ई-केवाईसी पूरी हो पाई है। ऐसे में विभाग के सामने साढ़े 14 लाख से अधिक लोगों की ई-केवाईसी कराने की चुनौती है। निर्धारित समय में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो बड़ी संख्या में लोग सरकारी राशन से वंचित हो जाएंगे।

ई-केवाईसी केवल सरकारी सस्ता गल्ला दुकानों पर ही की जा रही है। सीमित दुकानों के कारण गल्ला दुकान संचालकों पर अत्यधिक संख्या में ई-केवाइसी करने का दबाव है। विभाग लगातार लोगों को ई-केवाईसी कराने के लिए जागरूक कर रहा है।



ऐसे करवाएं ई-केवाईसी