क्या आपका भी राशन कार्ड नहीं बना है? विभाग ने दिया बनाने का आदेश, जानें पूरी प्रक्रिया

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Bihar ration card registration steps: बिहार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग लोगों को राशन कार्ड प्रदान करता है। इसके बाद व्यक्ति कई प्रकार की सरकारी योजना का लाभ लेने के के योग्य हो जाता है।

यह कार्ड पिछले कुछ माह से नहीं बन रहा था। किसी कारणवश अब तक राशन कार्ड से वंचित लोग इसके लिए प्रखंड कार्यालय से लेकर अनुमंडल कार्यालय तक चक्कर लगा रहे थे। अब उनके लिए खुशखबरी आई है।

विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान प्रधान सचिव ने जिले के अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे प्रखंड स्तर पर कैंप की व्यवस्था करें या फिर जो आनलाइन आवेदन लंबित हैं उसको प्रोसेस करते हुए जांच के बाद स्वीकृति प्रदान करें। आइये जानते हैं आनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया।