Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या आपका भी राशन कार्ड नहीं बना है? विभाग ने दिया बनाने का आदेश, जानें पूरी प्रक्रिया

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 06:30 PM (IST)

    Bihar ration card process 2025:खुशखबरी! खुशखबरी! खुशखबरी! राशन कार्ड से अब तक वंचित लोगों के लिए खुशखबरी। खाद्य एवं उपभेक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे लोगों को राशन कार्ड बनाकर दें, जो इसके पात्र हैं। राशन कार्ड बनाने के लिए समय-समय पर कैंप लगते हैं। इसके साथ ही साथ आनलाइन भी बनवाया जा सकता है। यहां जानते हैं आनलाइन आवेदन की स्टेप-बाइ-स्टेप प्रक्रिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    Bihar ration card apply online: राशन कार्ड बहुत दिनों से नहीं बनने से कुछ लोग परेशान थे। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Bihar ration card registration steps: बिहार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग लोगों को राशन कार्ड प्रदान करता है। इसके बाद व्यक्ति कई प्रकार की सरकारी योजना का लाभ लेने के के योग्य हो जाता है।

    यह कार्ड पिछले कुछ माह से नहीं बन रहा था। किसी कारणवश अब तक राशन कार्ड से वंचित लोग इसके लिए प्रखंड कार्यालय से लेकर अनुमंडल कार्यालय तक चक्कर लगा रहे थे। अब उनके लिए खुशखबरी आई है।

    विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान प्रधान सचिव ने जिले के अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे प्रखंड स्तर पर कैंप की व्यवस्था करें या फिर जो आनलाइन आवेदन लंबित हैं उसको प्रोसेस करते हुए जांच के बाद स्वीकृति प्रदान करें। आइये जानते हैं आनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या है राशन कार्ड बनाने की पात्रता? 

    • बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए
    • परिवार में किसी के पास पहले से राशन कार्ड नहीं होना चाहिए
    • आय मानक के अनुसार हो
    • नवविवाहित दंपति हो (यदि अलग कार्ड बनाना चाहें) 

    इसके लिए आवश्यक दस्तावेज 

    • आधार कार्ड (सभी परिवार सदस्यों का)
    • मोबाइल नंबर
    • बैंक खाता पासबुक
    • निवास प्रमाण–पत्र
    • आय प्रमाण–पत्र (कुछ श्रेणियों में आवश्यक)
    • परिवार के मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो 

    राशन कार्ड बनाने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया 

    • बिहार RTPS पोर्टल पर जाएं 
    • वेबसाइट खोलें: serviceonline.bihar.gov.in 
    • “Apply for New Ration Card” (नया राशन कार्ड आवेदन) विकल्प चुनें। 

    लॉगिन या नया रजिस्ट्रेशन 

    • मोबाइल/ईमेल से नया खाता बनाएं 
    • OTP वेरिफ़िकेशन पूरा करें 
    • राशन कार्ड आवेदन फॉर्म भरें 
    • परिवार के सभी सदस्यों के नाम 
    • आधार संख्या 
    • पता, मोबाइल, बैंक विवरण 
    • परिवार के मुखिया की जानकारी  

    आवश्यक दस्तावेज जो अपलोड करें 

    • आधार कार्ड 
    • फोटो 
    • निवास व आय प्रमाणपत्र 
    • बैंक पासबुक 

    आवेदन सबमिट करें 

    • सबमिट करने के बाद आपको Acknowledgement Number मिलेगा। 
    • इसका उपयोग आवेदन की स्थिति (Status Check) के लिए किया जाता है। 

    जांच और सत्यापन की प्रक्रिया 

    • स्थानीय SDO/सीओ कार्यालय से होगी दस्तावेज की जांच 
    • सत्यापन पूरा होने के बाद राशन कार्ड हो जाएगा मंजूर 

    राशन कार्ड डाउनलोड या प्राप्त करें 

    • मंजूरी के बाद कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। 
    • नजदीकी PDS / Circle Office से प्राप्त किया जा सकता है। 

    राशन कार्ड बनने के बाद लाभुकों को सबसे बड़ा फायदा यह है हर माह परिवार के सदस्यों के अनुपात में अनाज मिल जाता है। आयुष्मान कार्ड के लिए भी यह महत्वपूर्ण दस्तावेज है। 