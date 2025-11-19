नैनीताल के जंगलों में भटकता रहा रुद्रपुर का छात्र, 17 घंटे बाद हुआ बरामद

जागरण संवाददाता, नैनीताल। घूमने के लिए रुद्रपुर से नैनीताल पहुंचा 12वीं का छात्र चाइनापीक ट्रेकिंग के दौरान गुम हो गया। रात तक छात्र नहीं मिला तो दोस्तों ने पुलिस को सूचित किया। पूरी रात एसडीआरएफ, फायर, पुलिस की संयुक्त टीमों ने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन छात्र का कुछ पता नहीं चला। सुबह दोबारा चले अभियान में करीब 17 घंटे बाद छात्र घने जंगल में चोटिल अवस्था में बरामद हुआ। जिसे प्राथमिक उपचार के बाद स्वजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि आवास विकास कालोनी निवासी जयस कार्की अन्य पांच दोस्तों के साथ मंगलवार को घूमने के लिए नैनीताल आया था। जयस अपने दोस्त सागर बिष्ट के साथ चाइना पीक, जबकि अन्य चार साथी कैमल्स बैक की ओर ट्रेकिंग पर चले गए। देर शाम जयस व सागर चाइनापीक से वापस लौट रहे थे। कानों में एयरफोन लगाकर आगे चल रहा जयस अचानक गुम हो गया।

पीछे से आ रहा सागर नीचे प्रवेश गेट पर पहुंच उसका इंतजार करने लगा। लेकिन करीब छह बजे तक भी जब वह नीचे नहीं पहुंचा तो सागर उसे खोजते हुए वापस चाइना पीक गया। लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। अंधेरे में खुद रास्ता भटक चुका सागर किसी तरह नीचे सड़क तक पहुंचा। उसके तत्काल 112 पर पुलिस को जयस के जंगल में गुम होने की जानकारी दी।