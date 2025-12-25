नैनीताल में तेज रफ्तार कार का कहर, तीन लोगों को रौंदा; एक की हालत गंभीर
नैनीताल में एक तेज रफ्तार कार ने कहर बरपाया, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नैनीताल: शहर के तल्लीताल फांसी गधेरा क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने तीन लोगों को रौंद दिया। चींख पुकार सुन आसपास के लोग और राहगीर मौके पर पहुंचे तो वाहन चालक व उसका साथी मौके से फरार हो गए।
लोगों ने किसी तरह वाहन के नीचे दबे हुए तीनों लोगों को बाहर निकाल बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया। जहां तीनों को फिलहाल उपचार दिया जा रहा है। जिसमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे को अंजाम देने वाला वाहन चालक पुलिसकर्मी बताया जा रहा है। पुलिस चालक और उसके साथी की तलाश में जुट गई है।
जानकारी के मुताबिक, हरी नगर निवासी बिहारी लाल, पप्पू और राजेश लाल गुरुवार सुबह पेंटिंग का काम करने राज भवन मार्ग स्थित आर्मी गेस्ट हाउस में जा रहे थे। इस दौरान चढ़ाई में तेज रफ्तार कार ने तीनों को चपेट में ले लिया।
टक्कर मारने के बाद भी वाहन चालक नहीं रुका और तीनों को कुचलते हुए आगे बढ़ गया। चीज पुकार सुन आसपास मौजूद लोग और राहगीर पहुंचे तो वाहन चालक और उसका साथी वाहन सड़क पर ही छोड़ मौके से फरार हो गया। लोगों ने किसी तरह वाहन के नीचे फंसे तीनों घायलों को बाहर निकाल बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया। जहां तीनों घायलों को उपचार दिया जा रहा है।
सीओ रविकांत सेमवाल ने बताया कि हादसे में चोटिल बिहारी लाल की हालत गंभीर बनी हुई है। जिसको हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। वाहन एक पुलिसकर्मी द्वारा चलाने की जानकारी मिल रही है। वाहन कब्जे में लेकर चालक व उसके साथी की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम रवाना कर दी गई है।
