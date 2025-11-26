पाकिस्तान से भारत आया बेहद दुर्लभ पक्षी हॉ फिंच, आप भी देखना चाहते हैं तो आइए उत्तराखंड
कार्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार अति दुर्लभ प्रवासी हॉ फिंच प्रजाति का पक्षी देखा गया है। इससे पहले यह पक्षी भारत में केवल पाक अधिकृत कश्मीर में ही दो बार नजर आया था। ताइवान के बर्ड वाचरों ने ढेला वन क्षेत्र में इसे देखा और विशेषज्ञों को सूचित किया। कार्बेट में इसकी मौजूदगी से पक्षी विशेषज्ञ और बर्ड वाचर उत्साहित हैं।
जागरण संवाददाता, रामनगर। कार्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार अति दुर्लभ प्रवासी हॉ फिंच प्रजाति की पक्षी की मौजूदगी मिली है। इससे पहले कभी यह पक्षी कार्बेट और उत्तराखंड में कभी नजर नहीं आया। इससे पहले यह पक्षी भारत में केवल पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र में ही दो बार नजर आया है। पक्षी विशेषज्ञ इसकी मौजूदगी से खासे उत्साहित हैं।
कार्बेट टाइगर रिजर्व व उसके आसपास अन्य वन क्षेत्र व जलाशय होने से काफी संख्या में ठंडे इलाकों से कई प्रजाति के पक्षी रामनगर पहुंचते हैं। बर्ड वाचरों के लिए रामनगर का वन क्षेत्र काफी मुफीद माना जाता है। भारत के अलावा विदेशों से भी बर्ड वाचर रामनगर पहुंचते हैं। छह सौ से अधिक प्रजाति के पक्षी यहां पाए जाते हैं। 22 नवंबर को ताइवान से बर्ड वाचर कार्बेट की सफारी पर पहुंचे थे। ढेला वन क्षेत्र में उन्हें हॉ फिंच प्रजाति का पक्षी नजर आया। इसकी जानकारी उन्होंने पक्षी विशेषज्ञ मनोज शर्मा को दी।
शर्मा ने कार्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक साकेत बडोला को यह जानकारी दी। निदेशक बडोला ने पक्षी विशेषज्ञ प्रशांत कुमार व मनोज शर्मा से पुष्टि करने के लिए कहा। पक्षी विशेषज्ञ प्रशांत व मनोज शर्मा ढेला वन क्षेत्र में पहुंचे तो उन्हें शिकारी कुआ के समीप हा फिंच पक्षी नजर आया। जिसकी फोटो व उन्होंने अपने कैमरे में कैद की। अति दुर्लभ प्रजाति का पक्षी कार्बेट में दिखने पर बर्ड वाचर भी उत्साहित हैं।
हॉ फिंच प्रजाति की पक्षी भारत में पहली बार दिखी है। उससे पहले वह पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र में देखी गई थी। भारत में पहली बार और उसमें भी कार्बेट में यह देखी गई है। ताइवान के कुछ बर्ड वाचरों ने कार्बेट पार्क में इसकी मौजूदगी देखी थी। जिसके बाद इसकी जानकारी हो पाई है। कार्बेट पार्क की चेक लिस्ट में इस नई प्रजाति के पक्षी को शामिल करेंगे। - साकेत बडोला, निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व
कार्बेट में इस प्रवासी पक्षी की उपस्थिति पहली दर्ज की गई है। सर्दियों में उच्च ठंडे इलाकों से पक्षी मैदानी क्षेत्र में पहुंचते हैं। पक्षियों के झुंड के साथ यह आइ्र होगी। यूरोप व एशिया आदि क्षेत्र में यह पाई जाती है। बर्ड वाचरों के लिए सुखद खबर है कि इसकी मौजूदगी कार्बेट में मिली है। अभी यह एक ही पक्षी दिखा है। - प्रशांत कुमार, पक्षी विशेषज्ञ, रामनगर
