हॉ फिंच प्रजाति की पक्षी भारत में पहली बार दिखी है। उससे पहले वह पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र में देखी गई थी। भारत में पहली बार और उसमें भी कार्बेट में यह देखी गई है। ताइवान के कुछ बर्ड वाचरों ने कार्बेट पार्क में इसकी मौजूदगी देखी थी। जिसके बाद इसकी जानकारी हो पाई है। कार्बेट पार्क की चेक लिस्ट में इस नई प्रजाति के पक्षी को शामिल करेंगे। - साकेत बडोला, निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व

कार्बेट में इस प्रवासी पक्षी की उपस्थिति पहली दर्ज की गई है। सर्दियों में उच्च ठंडे इलाकों से पक्षी मैदानी क्षेत्र में पहुंचते हैं। पक्षियों के झुंड के साथ यह आइ्र होगी। यूरोप व एशिया आदि क्षेत्र में यह पाई जाती है। बर्ड वाचरों के लिए सुखद खबर है कि इसकी मौजूदगी कार्बेट में मिली है। अभी यह एक ही पक्षी दिखा है। - प्रशांत कुमार, पक्षी विशेषज्ञ, रामनगर

यह भी पढ़ें- कार्बेट बाघ शिकार प्रकरण में पुराने दस्तावेजों से हटने लगी धूल, वन विभाग में मचा हड़कंप; कई अधिकारियों की बढ़ी बेचैनी

यह भी पढ़ें- कार्बेट पार्क में रात्रि विश्राम आज से शुरू, कैंटर से पर्यटक सफारी के लिए गए ढिकाला

यह भी पढ़ें- अब कार्बेट नेशनल पार्क में लगेगा सैलानियों का जमावड़ा, पहले दिन इतने पर्यटक करेंगे नाइट स्‍टे





