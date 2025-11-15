कार्बेट पार्क में रात्रि विश्राम आज से शुरू, कैंटर से पर्यटक सफारी के लिए गए ढिकाला

जागरण संवाददाता, रामनगर। कार्बेट नेशनल पार्क में रात में ठहरने के लिए पर्यटकों का पांच महीने का इंतजार खत्म हो गया। शनिवार से पर्यटकों के लिए कार्बेट पार्क के सभी पर्यटन जोन में रात्रि विश्राम की सुविधा शुरू हो गई। ढिकाला में भी कैंटर सफारी की सुविधा आरंभ हो गई।

पहले दिन सुबह पर्यटकों ने कैंटर सफारी की। ढिकाला के धनगढ़ी गेट में विधायक दीवान सिंह बिष्ट व कार्बेट के उपनिदेशक राहुल मिश्रा ने फीता काटकर व हरी झंडी दिखाकर पर्यटकों के कैंटर को सफारी के लिए रवाना किया। पहले दिन सुबह की पाली में चार कैंटर से करीब 50 पर्यटक सफारी के लिए गए।

15 जून से मानसून सीजन माना जाता है। कभी भी बरसात की वजह से जंगल के नदी-नाले उफान पर आ जाते हैं। ऐसे में कच्ची सड़क व रास्ते आदि टूटने से पर्यटकों के फंसने से उनकी जान का खतरा बना रहता है।

इसे देखते हुए 15 जून से कॉर्बेट पार्क के सभी वन विश्राम गृह में नाइट स्टे व ढिकाला में कैंटर की डे सफारी भी बंद हो जाती है। शुभारंभ के मौके पर उप निदेशक ने जिप्सी व कैंटर चालकों को सफारी के नियमों का पालन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पर्यटक अच्छा संदेश लेकर जाए, ऐसा प्रयास करना चालक व गाइड की जिम्मेदारी है।