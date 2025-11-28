नैनीताल के बंसगाव में आवासीय भवनों के नीचे दरार बढ़ने से दहशत, रिस रहा पानी पहुंच रहा घरों तक

संवाद सूत्र, गरमपानी । एक करोड़ रुपये से भी अधिक के बजट से बनकर तैयार हुई बसगांव पेयजल योजना के पेयजल टैंक के निकट आवासीय मकानों के निचले हिस्से में धंसाव बढ़ने व लंबी चौड़ी दरारें गहराने से ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार पेयजल टैंक से पानी रिस रहा है, जो उनके घरों तक पहुंच रहा है। इससे करीब दो सौ मीटर दायरे में दरार चौड़ी होने से एक दर्जन से भी अधिक आवासीय भवनों पर खतरा बढ़ गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बेतालघाट ब्लाक के बंसगाव व आसपास के गांवों को पीने का पानी मुहैया कराने को जल जीवन मिशन योजना के तहत कुछ समय पूर्व बंसगाव पेयजल योजना का निर्माण किया गया। योजना के तहत बनाए गए पेयजल टैंक से बीते दिनों पानी के ओवरफ्लो होने तथा अब टैंक के निचले हिस्से से पानी के रिसाव बढ़ने से नजदीक ही स्थित आवासीय भवनों से कुछ दूरी पर लंबी चौड़ी दरारें सामने आने से गांव के लोग सहम गए हैं।

शुक्रवार को ग्रामीणों ने दरार की स्थिति देखी तो उनके होश उड़ गए। करीब दर्जनभर मकानों के नीचे दो सौ मीटर दायरे में दरार चौड़ी होने तथा धंसाव बढ़ने से आवासीय भवनों पर भी खतरा मंडरा गया है। मामले की सूचना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आसपास से भी ग्रामीण दरार का जायजा लेने मौके पर पहुंचे।