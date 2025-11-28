नैनीताल के बंसगाव में आवासीय भवनों के नीचे दरार बढ़ने से दहशत, रिस रहा पानी पहुंच रहा घरों तक
नैनीताल के बंसगाव में आवासीय भवनों के नीचे दरारें बढ़ने से लोगों में दहशत है। जमीन से रिसता पानी घरों तक पहुंच रहा है, जिससे स्थिति गंभीर हो गई है। निवासियों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
संवाद सूत्र, गरमपानी । एक करोड़ रुपये से भी अधिक के बजट से बनकर तैयार हुई बसगांव पेयजल योजना के पेयजल टैंक के निकट आवासीय मकानों के निचले हिस्से में धंसाव बढ़ने व लंबी चौड़ी दरारें गहराने से ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार पेयजल टैंक से पानी रिस रहा है, जो उनके घरों तक पहुंच रहा है। इससे करीब दो सौ मीटर दायरे में दरार चौड़ी होने से एक दर्जन से भी अधिक आवासीय भवनों पर खतरा बढ़ गया है।
बेतालघाट ब्लाक के बंसगाव व आसपास के गांवों को पीने का पानी मुहैया कराने को जल जीवन मिशन योजना के तहत कुछ समय पूर्व बंसगाव पेयजल योजना का निर्माण किया गया। योजना के तहत बनाए गए पेयजल टैंक से बीते दिनों पानी के ओवरफ्लो होने तथा अब टैंक के निचले हिस्से से पानी के रिसाव बढ़ने से नजदीक ही स्थित आवासीय भवनों से कुछ दूरी पर लंबी चौड़ी दरारें सामने आने से गांव के लोग सहम गए हैं।
शुक्रवार को ग्रामीणों ने दरार की स्थिति देखी तो उनके होश उड़ गए। करीब दर्जनभर मकानों के नीचे दो सौ मीटर दायरे में दरार चौड़ी होने तथा धंसाव बढ़ने से आवासीय भवनों पर भी खतरा मंडरा गया है। मामले की सूचना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आसपास से भी ग्रामीण दरार का जायजा लेने मौके पर पहुंचे।
स्थानीय अनूप सिंह नेगी के अनुसार यदि समय रहते मामले की सुध नहीं ली गई तो आवासीय भवनों पर कई गुना अधिक खतरा बढ़ सकता है। बताया की धंसाव बढ़ने से रात की नींद तक उड़ गई है। बारिश होने पर खतरा बढ़ने का अंदेशा है। गांव के मोहन सिंह, दीवान सिंह, पूरन सिंह, प्रताप सिंह, लक्ष्मी दत्त नैनवाल ने भी समय रहते खतरा टालने व रिसाव का पता लगाए जाने की मांग उठाई है।
जल संस्थान के सहायक अभियंता दिलीप सिंह बिष्ट ने बताया की मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। तत्काल निरीक्षण कर रिसाव का पता लगाया जाएगा। इधर मामले को लेकर प्रशासन भी हरकत में आ गया है। श्री कैंची धाम तहसील की एसडीएम मोनिका के अनुसार जल संस्थान के अधिकारियों से रिसाव का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर भूगर्भीय सर्वे भी करवाया जाएगा।
