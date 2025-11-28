Language
    नैनीताल में क्रिसमस और न्‍यू ईयर सेलिब्रेशन का काउंटडाउन शुरू, बढ़ी एडवांस बुकिंग; डीजे नाइट बिल्‍कुल फ्री

    By Kishore Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 07:35 PM (IST)

    नैनीताल में क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पर्यटकों ने एडवांस बुकिंग करानी शुरू कर दी है। इस बार डीजे नाइट बिल्कुल फ्री रहेगी, जिससे पर्यटकों में खासा उत्साह है। होटल और गेस्ट हाउस सजने लगे हैं और कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

    होटलों ने नव वर्ष के लिए आकर्षक पैकेज तैयार। जागरण

    जागरण संवादाता, नैनीताल। सरोवर नगरी के उच्च स्तरीय होटलों में नव वर्ष का जश्न क्रिसमस के साथ शुरू हो जाएगा। नए साल के लिए होटलों में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। साथ ही होटल एसोसिएशन की ओर से नगर को बिजली की लड़ियों से सजाने की तैयारी की जा रही है।

    नगर के उच्च स्तरीय होटलों ने नव वर्ष के लिए आकर्षक पैकेज तैयार किए हैं। पैकेज दो रात्रि व तीन दिवसीय होंगे। इनमें लाइव म्यूजिक, डीजे और बालीवुड नाइट थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जबकि बच्चों से लेकर वृद्धों तक मनोरंजन कार्यक्रम पैकेज में शामिल किए गए हैं। कुछ होटलों में कुमाऊंनी लोक गीत व संगीत की धूम रहने वाली है। गाला डिनर में दर्जनों प्रकार व्यंजन परोसे जाएंगे। नमः नैनीताल 30 कमरे एडवांस में बुक हो चुके हैं।

    सीजीएम मेधातिथि भट्टाचर्जी के अनुसार इस बार नववर्ष के स्वागत को लेकर 80 के दशक बॉलीवुड गीतों थीम पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शेरवानी हिलटाप इन के जीएम कमलेश सिंह ने बताया कि में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। यहां लाइव म्यूजिक की धूम रहेगी, जबकि अन्य कार्यक्रम गत वर्ष की भांति आयोजित किए जाएंगे।

    नैनी रिट्रीट के जीएम डीएस जीना ने बताया कि अभी 10 कमरे एडवांस में बुक हो चुके है। इस होटल के कुमाऊंनी वाद्य यंत्रों का पारंपरिक संगीत सुनने को मिलेगा। नैनीताल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बिष्ट ने बताया कि नैनी झील के चारों ओर बिजली की लड़ियों से रंग बिरंगी रोशनी नजर आएगी। नव वर्ष के शानदार आयोजन में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।

    नमः नैनीताल ने शुरू की डीजे नाइट

    नमः नैनीताल शनिवार से डीजे नाइट शुरू करने जा रहा है। डीजे नाइट ओपन रखा गया है। इसका हर कोई लुत्फ उठा सकता है। डीजे नाइट में प्रवेश निश्शुल्क है। साथ ही सैलानियों को मालरोड से लाना ले जाने की सेवा निश्शुल्क रहेगी। डीजे नाइट प्रत्येक शनिवार को आयोजित की जाएगी।

    वीकेंड पर उमड़ी सैलानियों की भीड़

    सरोवर नगरी में वीकेंड पर सैलानियों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। शनिवार को भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचने की उम्मीद है। सैलानियों की आमद बढ़ने से होटलों के अधिकांश कमरे शुक्रवार को फुल हो गए। नगर में सुबह से सैलानियों का पहुंचना शुरू हो गया था, जो देर रात तक जारी रहा। इस बीच नगर के पर्यटन स्थलों में सैलानियों से रौनक रही। स्नो व्यू, हिमालय दर्शन, वाटरफाल, केव गार्डन व चिड़ियाघर भ्रमण पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे। मालरोड में रौनक रही तो नौका विहार करने वाले सैलानियों का तांता लगा रहा। दिन में मौसम सुहावना बना रहा। गुनगुनी धूप पूरे दिन खिली रही। सैलानियों ने सुहावने मौसम के साथ नगर के नैसर्गिक पर्यटन स्थलों का आनंद लिया।

