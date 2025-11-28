जागरण संवादाता, नैनीताल। सरोवर नगरी के उच्च स्तरीय होटलों में नव वर्ष का जश्न क्रिसमस के साथ शुरू हो जाएगा। नए साल के लिए होटलों में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। साथ ही होटल एसोसिएशन की ओर से नगर को बिजली की लड़ियों से सजाने की तैयारी की जा रही है।

नगर के उच्च स्तरीय होटलों ने नव वर्ष के लिए आकर्षक पैकेज तैयार किए हैं। पैकेज दो रात्रि व तीन दिवसीय होंगे। इनमें लाइव म्यूजिक, डीजे और बालीवुड नाइट थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जबकि बच्चों से लेकर वृद्धों तक मनोरंजन कार्यक्रम पैकेज में शामिल किए गए हैं। कुछ होटलों में कुमाऊंनी लोक गीत व संगीत की धूम रहने वाली है। गाला डिनर में दर्जनों प्रकार व्यंजन परोसे जाएंगे। नमः नैनीताल 30 कमरे एडवांस में बुक हो चुके हैं।

सीजीएम मेधातिथि भट्टाचर्जी के अनुसार इस बार नववर्ष के स्वागत को लेकर 80 के दशक बॉलीवुड गीतों थीम पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शेरवानी हिलटाप इन के जीएम कमलेश सिंह ने बताया कि में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। यहां लाइव म्यूजिक की धूम रहेगी, जबकि अन्य कार्यक्रम गत वर्ष की भांति आयोजित किए जाएंगे।

नैनी रिट्रीट के जीएम डीएस जीना ने बताया कि अभी 10 कमरे एडवांस में बुक हो चुके है। इस होटल के कुमाऊंनी वाद्य यंत्रों का पारंपरिक संगीत सुनने को मिलेगा। नैनीताल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बिष्ट ने बताया कि नैनी झील के चारों ओर बिजली की लड़ियों से रंग बिरंगी रोशनी नजर आएगी। नव वर्ष के शानदार आयोजन में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।

नमः नैनीताल ने शुरू की डीजे नाइट नमः नैनीताल शनिवार से डीजे नाइट शुरू करने जा रहा है। डीजे नाइट ओपन रखा गया है। इसका हर कोई लुत्फ उठा सकता है। डीजे नाइट में प्रवेश निश्शुल्क है। साथ ही सैलानियों को मालरोड से लाना ले जाने की सेवा निश्शुल्क रहेगी। डीजे नाइट प्रत्येक शनिवार को आयोजित की जाएगी।