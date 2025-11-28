Language
    ट्रैफ‍िक से निजात दिलाने को पुलिस का मास्टर प्लान, हल्द्वानी के अंदर अब वोल्वो व निजी बस की नो एंट्री

    By Chayan Rajput Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 09:00 PM (IST)

    हल्द्वानी में यातायात की समस्या से निपटने के लिए पुलिस ने एक नई योजना लागू की है। इसके तहत, शहर के अंदर वोल्वो और निजी बसों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य शहर में यातायात को सुगम बनाना और जाम से निजात दिलाना है, जिससे निवासियों को राहत मिलेगी।

    बसों के खड़े होने से बरेली रोड के होंडा शोरूम में अक्सर रहती है जाम की स्थिति। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नैनीताल पुलिस ने मास्टर प्लान तैयार किया है। निर्णय लिया गया है कि हल्द्वानी शहर के अंदर अब वोल्वो व निजी बसों की नो एंट्री रहेगी। इनकी वजह से शहर में अक्सर जाम की स्थिति पैदा होती है। इन बसों को अब शहर तक आने के लिए गौलापार बाईपास से घूमकर नरीमन चौराहा तक आना होगा। इसके बाद वापस इसी रास्ते बस अपने गंतव्य तक जाएगी।

    शुक्रवार को यातायात निरीक्षक ने वोल्वो, इंटरसिटी व सिडकुल बस संचालकों के साथ गोष्ठी की। इसमें उन्होंने वोल्वो व बगैर परमिट के चलने वाली बसों को नरीमन तिराहा व होंडा शोरूम तिराहा से हल्द्वानी में प्रवेश वर्जित करने की बात कही है। साथ ही सभी बस चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, प्रेशर हार्न का प्रयोग न करने के निर्देश दिए। यातायात प्रभारी महेश चंद्र ने बताया कि अधिकतर सड़कों में वोल्वो बस खड़े होने से जाम की समस्या बन जाती है। वहीं अगर यह बस सीधे शहर से न आकर गौलापार बाईपास से घूमकर काठगोदाम के नरीमन चौराहा तक जाएंगी तो शहर में काफी हद तक लोगों को जाम से राहत मिलेगी।

    दरअसल, रामपुर रोड से आने वाली बसें भी टीपी नगर रोड होते हुए तीनपानी बाईपास से होंडा शोरूम तक जाती हैं। लेकिन अब यह बसें सीधे गौलापार के रास्ते से होते हुए जाएंगी। पहले इन बसों का स्टापेज होंडा शोरूम के पास, रामपुर रोड से एफटीआइ को जाने वाले तिराहा के पास, रात में बरेली रोड के विभिन्न स्थानों में होता था। लेकिन स्टापेज भी अब नरीमन चौराहा के पास व गौलापार के खेड़ा के पास रहेगा।

