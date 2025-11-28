जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नैनीताल पुलिस ने मास्टर प्लान तैयार किया है। निर्णय लिया गया है कि हल्द्वानी शहर के अंदर अब वोल्वो व निजी बसों की नो एंट्री रहेगी। इनकी वजह से शहर में अक्सर जाम की स्थिति पैदा होती है। इन बसों को अब शहर तक आने के लिए गौलापार बाईपास से घूमकर नरीमन चौराहा तक आना होगा। इसके बाद वापस इसी रास्ते बस अपने गंतव्य तक जाएगी।

शुक्रवार को यातायात निरीक्षक ने वोल्वो, इंटरसिटी व सिडकुल बस संचालकों के साथ गोष्ठी की। इसमें उन्होंने वोल्वो व बगैर परमिट के चलने वाली बसों को नरीमन तिराहा व होंडा शोरूम तिराहा से हल्द्वानी में प्रवेश वर्जित करने की बात कही है। साथ ही सभी बस चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, प्रेशर हार्न का प्रयोग न करने के निर्देश दिए। यातायात प्रभारी महेश चंद्र ने बताया कि अधिकतर सड़कों में वोल्वो बस खड़े होने से जाम की समस्या बन जाती है। वहीं अगर यह बस सीधे शहर से न आकर गौलापार बाईपास से घूमकर काठगोदाम के नरीमन चौराहा तक जाएंगी तो शहर में काफी हद तक लोगों को जाम से राहत मिलेगी।