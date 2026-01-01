Language
    Nainital Weather Today: ठिठुरन के साथ साल की विदाई, गलन ने किया परेशान

    By Sumit Joshi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 09:29 AM (IST)

    हल्द्वानी और कुमाऊं के मैदानी इलाकों में भीषण ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। लगातार तीसरे दिन सूर्य के दर्शन नहीं हुए, जिससे गलन बढ़ गई। अधिकतम तापम ...और पढ़ें

    हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के समीप आसपास उड़ते पक्षी। जागरण

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। सर्दी का सितम कम होने को तैयार नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में धूप खिलने से लोगों को दिन के समय थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन मैदानी इलाकों में शीतलहर के प्रकोप से सभी बेहाल हैं।

    वर्ष 2025 की विदाई भी ठिठुरन के साथ हुई। लगातार तीसरे दिन सूर्य देव के दर्शन नहीं होने से भीषण ठंड और कोहरे का क्रम जारी रहा। गलन ने तराई-भाबर के लोगों को काफी परेशान किया। वहीं, बुधवार को सुबह के समय पाल कुछ इस तरह गिरता महसूस हुआ कि मानो हल्की बूंदाबांदी हो रही हो।

    हल्द्वानी सहित आसपास क्षेत्र में अधिकतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। न्यूनतम पारा 10.8 डिग्री सेल्सियस रहा। इधर, आज से नये वर्ष का आगमन हो गया। लेकिन साल की शुरुआत में भी ठंड के प्रकोप से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।

    मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार कुमाऊं के मैदानी क्षेत्रों में चार जनवरी तक कोहरा छाए रहने के साथ ही शीतलहर का प्रकोप बना रह सकता है। ऐसे में सूखी ठंड होने से लोगों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में दो जनवरी तक हल्की वर्षा और बर्फबारी की संभावना जताई गई है।