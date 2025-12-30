कड़ाके की ठंड में जमीन पर बैठकर नहीं पढ़ेंगे बच्चे, नैनीताल के 39 विद्यालयों को फर्नीचर देने का आदेश जारी
मुख्य शिक्षाधिकारी गोविंद जयसवाल ने नैनीताल जिले के 39 विद्यालयों में बच्चों को ठंड से बचाने के लिए 1250 फर्नीचर देने का आदेश दिया है। यह पहल सुनिश्चि ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी जागरण, नैनीताल। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को ठंड से बचाव के लिए मुख्य शिक्षाधिकारी गोविंद जयसवाल ने जिले के 39 विद्यालयों में 1250 फर्नीचर देने का आदेश जारी किया है।
सीईओ ने राजकीय इंटर कॉलेज धानाचूली में 35, इंटर कॉलेज पुटगांव में 35, इंटर कॉलेज पहाड़पानी में 35, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मल्लीसेठी में 20, इंटर कॉलेज रातीघाट में 20, इंटर कॉलेज खैरना में 35, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोला में 20, इंटर कॉलेज बजौनियाहल्दू में 20, बगड़ इंटर कॉलेज में 20, बैलपड़ाव इंटर कॉलेज में 20 फर्नीचर देने का आदेश दिया है।
इसके अलावा प्रतापपुर इंटर कॉलेज में 20, कालाढूंगी इंटर कॉलेज में 150, बालिका इंटर कॉलेज चोरगलिया में 20, दौलतपुर इंटर कॉलेज में 35, इंटर कॉलेज मोतीनगर में 35, हल्दूचौड़ इंटर कॉलेज में 35, नारायण नगर कुसुमखेड़ा इंटर कॉलेज में 150, इंटर कॉलेज रौशिल में 20, इंटर कॉलेज ज्योलीकोट में 20, इंटर कॉलेज धारी में 20, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिल्किया में 20 फर्नीचर देने का आदेश दिया है।
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवपुरबैलजुडी में 20, इंटर कॉलेज रामनगर में 20, जस्सागांजा इंटर कॉलेज में 35, गुलरभट्टी इंटर कॉलेज में 50, इंटर कॉलेज रामगढ़ 20, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रीठा 20, सतबुंगा 35, बेडचूला 20, भनपोखरा 20, इंटर कॉलेज पदमपुर मीडार 20, इंटर कॉलेज जोस्यूड़ा 20, इंटर कॉलेज अधौड़ा 20, गरगड़ी 20, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ककोडंगाजा 20, इंटर कॉलेज चकडोबा में 35 और खनस्यूं इंटर कॉलेज में 50 फर्नीचर देने का आदेश दिया है।
सीईओ ने बताया कि ठंड में बच्चों को जमीन पर न बैठना पड़े। इसके लिए फर्नीचर देने की व्यवस्था की है। जल्द विद्यालयों में फर्नीचर पहुंच जाएगा।
