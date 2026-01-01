नैनीताल में राशन कार्ड e-KYC की अंतिम तिथि पर उमड़ी भीड़, नाम कटने से बचने के लिए जल्द कराएं सत्यापन

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। राशन कार्ड की ईकेवाईसी करवाने के लिए साल के अंतिम दिन यानी बुधवार को सस्ता गल्ला की दुकानों पर लोगों का आवागमन जारी रहा। 31 दिसंबर को ईकेवाईसी करवाने की अंतिम तिथि थी। दिनभर में नैनीताल जिले में 9518 लोगों ने ईकेवाईसी करवाई। हालांकि जिले में अभी 63 प्रतिशत ही ईकेवाईसी हो सकी है।

कोहरे और ठंड के बीच बुधवार को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर सुबह से ही लोग ईकेवाईसी के लिए आवाजाही करते रहे। पीलीकोठी, देवलचौड़, जज फार्म, गौलापार समेत अन्य जगहों पर लोग सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर लाइनों में खड़े नजर आए। यही वजह रही कि जिले में सबसे अधिक 5066 सत्यापन हल्द्वानी में हुए। नैनीताल जिले में 9,60,410 में से 6,12,225 यूनिटों की ईकेवाईसी हो सकी है।