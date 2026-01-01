Language
    नैनीताल में राशन कार्ड e-KYC की अंतिम तिथि पर उमड़ी भीड़, नाम कटने से बचने के लिए जल्द कराएं सत्यापन

    By Lalit Mohan Belwal Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 09:35 AM (IST)

    Hero Image

    राशन कार्डधारकों को अनिवार्य रूप से करवानी है ईकेवाईसी। जागरण

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। राशन कार्ड की ईकेवाईसी करवाने के लिए साल के अंतिम दिन यानी बुधवार को सस्ता गल्ला की दुकानों पर लोगों का आवागमन जारी रहा। 31 दिसंबर को ईकेवाईसी करवाने की अंतिम तिथि थी। दिनभर में नैनीताल जिले में 9518 लोगों ने ईकेवाईसी करवाई। हालांकि जिले में अभी 63 प्रतिशत ही ईकेवाईसी हो सकी है।

    कोहरे और ठंड के बीच बुधवार को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर सुबह से ही लोग ईकेवाईसी के लिए आवाजाही करते रहे। पीलीकोठी, देवलचौड़, जज फार्म, गौलापार समेत अन्य जगहों पर लोग सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर लाइनों में खड़े नजर आए। यही वजह रही कि जिले में सबसे अधिक 5066 सत्यापन हल्द्वानी में हुए। नैनीताल जिले में 9,60,410 में से 6,12,225 यूनिटों की ईकेवाईसी हो सकी है।

    आल इंडिया फेयर प्राइस शाप डीलर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी ने कहा कि ईकेवाईसी की तारीख बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी कई लोगों का सत्यापन होना बाकी है। सत्यापन से वंचित पात्र राशन कार्डधारकों का नाम कटने से लोगों और विक्रेताओं दोनों को नुकसान होगा।

    इस संबंध में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विजय जोशी ने कहा कि अभी ईकेवाईसी बंद करने का आदेश नहीं आया है, लेकिन लोग जल्द से जल्द ईकेवाईसी करवा लें। ईकेवाईसी नहीं करवाने की स्थिति में उनके नाम राशन कार्ड से कट सकते हैं।