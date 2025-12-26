सावधान! नए वर्ष पर नैनीताल घूमने आएं तो सोच समझकर करें होटलों की आनलाइन बुकिंग, कहीं ठगी के न हो जाएं शिकार
नैनीताल घूमने की योजना बना रहे हैं तो आनलाइन होटल बुकिंग करते समय सावधानी बरतें। पर्यटकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सतर्क रहना होगा। होटलों की अच्छी ...और पढ़ें
चयन राजपूत. जागरण, हल्द्वानी: अगर आप नए साल पर नैनीताल में जश्न मनाने आ रहे हैं और आनलाइन होटलों की बुकिंग कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। सर्च इंजन में आप काफी सोच समझकर आनलाइन होटलों की वेबसाइट पर क्लिक करें। कहीं ऐसा न हो जाए कि आप साइबर लुटेरों के शिकार हो जाएं।
नए साल का जश्न मनाने अक्सर उत्तरप्रदेश, दिल्ली, हरियाणा व अन्य राज्यों के लोग नैनीताल की वादियों में पहुंचते हैं। अमूमन दिसंबर के अंत व जनवरी की शुरुआत में नैनीताल में बर्फबारी भी देखने को मिलती है।
इसलिए कई राज्यों से नैनीताल में लोग यहां पहुंचते हैं। इन दिनों यहां होटल कारोबारियों के भी चहेरे खिले रहते हैं। पर्यटक मुंह मांगे दाम उन्हें देने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन अब डिजिटल तकनीक के चलते बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक आनलाइन ही होटलों की बुकिंग कराते हैं।
लेकिन साइबर वर्ल्ड में छुपे बैठे ठग होटलों की क्लोन वेबसाइट बनाकर पर्यटकों को लुभाने के लिए आकर्षक आफर देकर 50 से 60 प्रतिशत तक छूट देते हैं। इनसे सावधान व सतर्क रहने की जरूरत है।
खुद लगा सकते हैं फर्जी वेबसाइट का पता
साइबर सेल प्रभारी गणेश मनोला कहते हैं कि फर्जी वेबसाइट का आप आसानी से पता लगा सकते हैं। इसमें आप वेब सर्वर का स्थान खोज सकते हैं। वेबसाइट के यूआरएल को कापी करके पता लगा सकते हैं की वह कहां से होस्ट हो रही है।
वेबसाइट को होस्टिंग चेकर वेबसाइट पर पेस्ट करके भी पता लगा सकते हैं। यदि उपयोगकर्ता देखता है कि वेबसाइट ऐसी जगह पर होस्ट की गई है, जहां वह कंपनी सामान्य रूप से अपना व्यवसाय नहीं करती है, तो इसे एक खतरे के संकेत के रूप में देखा जा सकता है।
केस-1
महिला पर्यटक से होटल बुकिंग के नाम पर हुई थी ठगी
इस साल जनवरी में ही दिल्ली के मयूर विहार निवासी एक महिला स्वजन के साथ नैनीताल घूमने आई थी। उसने रास्ते में नैनीताल के एक होटल में आनलाइन बुकिंग की।
एक बुकिंग साइट से मल्लीताल में उन्होंने एक गेस्ट हाउस का कमरा बुक किया। इसके लिए पांच हजार रुपये एडवांस रुपये भी दिए।
नैनीताल पहुंचकर उन्होंने बुकिंग वाले नंबर पर होटल की जीपीएस लोकेशन मांगी तो नंबर बंद आया। बुकिंग किए गए क्षेत्र में पूछताछ करने पर उस नाम को कोई होटल नहीं मिला।
केस-2
दो महिला पर्यटकों के साथ ही होटल बुकिंग के नाम पर हुई ठगी
इस साल अप्रैल में ही दिल्ली व गाजियाबाद से नैनीताल घूमने आईं दो महिला पर्यटक साइबर ठग की शिकार हो गईं।
एक ने तीन हजार तो दूसरी महिला ने 15 हजार रुपये देकर आनलाइन बुकिंग की। दोनों जब नैनीताल के होटल में पहुंची तो वहां के कर्मियों ने उनके नाम से कोई भी एडवांस बुकिंग होना नहीं बताया। बाद में पुलिस को पता चला कि साइबर ठग ने उस होटल की हूबहू वेबसाइट तैयार की थी।
नैनीताल पुलिस कर रही जागरूक
- साइबर ठग शुभकामनाएं संदेश भेजकर फर्जी लिंक भेज सकते हैं, इसे क्लिक करने की भूल बिल्कुल भी न करें।
- होटल की बुकिंग, गिफ्ट या कैशबैक के नाम पर फर्जी मैसेज व फोन कालर के झांसे में भी न आएं।
- ओटीपी, पिन या पासवर्ड किसी से भी साझा न करें।
- साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करें।
यह भी पढ़ें- अमित शाह ने ग्वालियर से की 'ई-जीरो FIR' की शुरुआत, साइबर ठगों पर कसेगा शिकंजा, जान लें पूरी प्रोसेस
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।