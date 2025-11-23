झीलों के शहर को लगी किसकी नजर? दोपहर में खराब रहने लगी है नैनीताल की हवा

जागरण संवाददाता, नैनीताल। सरोवर नगरी में दोपहर की हवा खराब रहने लगी है। यह सिलसिला पिछले कुछ दिनों से जारी है। दोपहर में पीएम 2.5 की मात्रा 60 तक पहुंच रही है। रविवार को नगर में प्रदूषण के साथ जबरदस्त ठंड रही। नगर में पिछले कुछ दिनों से दोपहर एक बजे से शाम तक वायु प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि होने लगी है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज के पर्यावरण विज्ञानी डा. नरेंद्र सिंह के अनुसार इस बार लंबे मानसून के साथ जगह-जगह भूस्खलन के कारण धूल मिट्टी सड़कों में जमा है, जो वाहनों के साथ उड़कर ऊपर उठ जाती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साथ ही कालाढूंगी और काठगोदाम समेत अन्य मैदानी भागों से प्रदूषण हवा के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में पहुंच जाता है। सूर्य का ताप बढ़ने के साथ दोपहर में यह स्थिति बनती है और जब पाला गिरना शुरू होता है तो प्रदूषण भी जमीन में बैठ जाता है। इधर नमी की मात्रा अधिक होने के कारण होने के कारण ठंड में बढ़ोतरी हो रही है।