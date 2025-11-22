Language
    Uttarakhand Tourism: नैनीताल में वीकेंड पर उमड़े सैलानी, सात हजार से ज्यादा पर्यटकों से गुलजार हुआ शहर

    By Kishore Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 08:16 PM (IST)

    नैनीताल में वीकेंड पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे पर्यटन उद्योग में उत्साह का माहौल है। जानकारी के अनुसार, सात हजार से अधिक पर्यटक नैनीताल पहुंचे, जिससे स्थानीय व्यापारियों और होटल व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं। नैनीताल उत्तराखंड का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और यहां पर्यटकों की भारी संख्या में आने से राज्य के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है।

    करीब 1500 पर्यटक वाहनों की शहर में एंट्री, कारोबार में आई तेजी। आर्काइव

    जागरण संवादाता, नैनीताल। सरोवर नगरी में सप्ताहांत में सैलानियों की आमद बढ़ने से रौनक रही। पर्यटकों की आमद बढ़ने से पर्यटन स्थल गुलजार रहे। शनिवार को सात हजार से अधिक सैलानी नगर भ्रमण पर पहुंचे हैं। जबकि कालाढूंगी, हल्द्वानी व भवाली मार्ग से डेढ़ हजार से अधिक पर्यटक वाहनों की एंट्री हुई। पर्यटकों की आमद बढ़ने से छिटपुट कारोबार भी चल पड़े हैं।

    सैलानियों का नैनीताल पहुंचने का क्रम शुक्रवार से शुरू हो गया था, जो शनिवार देर रात तक जारी रहा। स्नोव्यू, हिमालय दर्शन, वाटरफाल, चिड़ियाघर, केव गार्डन आदि पर्यटन स्थलों में पूरे दिन सैलानियों की आवाजाही रही। मालरोड भी पर्यटक चहलकदमी करते नजर आए। इस बार पर्यटकों के ग्रुप भी बड़ी संख्या में आए हैं।

    चिड़ियाघर के वन क्षेत्राधिकारी आनंद लाल के अनुसार दो दिन में करीब 1300 पर्यटकों ने वन्य जीवों का दीदार किया। होटलों के अधिकांश कमरे पैक हो गए, तो झील में नौका विहार के लिए सैलानियों का तांता लगा रहा। लेक ब्रिज टोल टैक्स के मुताबिक करीब 14 सौ से अधिक पर्यटक वाहनों ने नगर में प्रवेश किया। आने वाले दिनों में भी सैलानियों की आमद में वृद्धि रहने की उम्मीद जताई जा रही है।