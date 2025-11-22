Uttarakhand Tourism: नैनीताल में वीकेंड पर उमड़े सैलानी, सात हजार से ज्यादा पर्यटकों से गुलजार हुआ शहर

जागरण संवादाता, नैनीताल। सरोवर नगरी में सप्ताहांत में सैलानियों की आमद बढ़ने से रौनक रही। पर्यटकों की आमद बढ़ने से पर्यटन स्थल गुलजार रहे। शनिवार को सात हजार से अधिक सैलानी नगर भ्रमण पर पहुंचे हैं। जबकि कालाढूंगी, हल्द्वानी व भवाली मार्ग से डेढ़ हजार से अधिक पर्यटक वाहनों की एंट्री हुई। पर्यटकों की आमद बढ़ने से छिटपुट कारोबार भी चल पड़े हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सैलानियों का नैनीताल पहुंचने का क्रम शुक्रवार से शुरू हो गया था, जो शनिवार देर रात तक जारी रहा। स्नोव्यू, हिमालय दर्शन, वाटरफाल, चिड़ियाघर, केव गार्डन आदि पर्यटन स्थलों में पूरे दिन सैलानियों की आवाजाही रही। मालरोड भी पर्यटक चहलकदमी करते नजर आए। इस बार पर्यटकों के ग्रुप भी बड़ी संख्या में आए हैं।