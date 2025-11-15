होटल में काम करने वाले युवक से मिलने पहुंची नाबालिग, पुलिस ने घेराबंदी की तो दोनों जंगल में भागे और फिर...
एक नाबालिग लड़की इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के चलते 80 किलोमीटर दूर होटल में काम करने वाले युवक से मिलने पहुंच गई। होटल मालिक ने बिना पुलिस को बताए उसे ठहराया। पुलिस ने घेराबंदी की तो दोनों जंगल की ओर भागे, लेकिन ग्रामीणों की मदद से पकड़े गए। पुलिस होटल मालिक की भूमिका की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, जागरण गरमपानी। इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती ऐसी आगे बड़ी की नाबालिग घर की दहलीज पार कर करीब 80 किलोमीटर दूर होटल में काम करने वाले युवक के पास पहुंच गई। होटल स्वामी ने बगैर पुलिस को सूचना दिए नाबालिग को होटल में ठहरा लिया।
दूसरी ओर, लोकेशन के आधार पर पुलिस ने दोनों को पकड़ने को घेराबंदी की तो दोनों पुलिस से बचने को समीपवर्ती जंगल की ओर भाग गए हालांकि, पुलिस टीम ने ग्रामीणों की मदद से दोनों को पकड़ लिया। चौकी प्रभारी हर्ष बहादुर पाल के अनुसार नाबालिग को लालकुआं पुलिस के सुपुर्द किया जा रहा है। होटल स्वामी की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
शुक्रवार को अल्मोड़ा-हल्द्वानी हाईवे पर चमड़ियां क्षेत्र में एक किशोरी के साथ होटल में कार्य करने वाले युवक को कोसी नदी की ओर दौड़ते देख लोग सकते में पड़ गए। खैरना चौकी पुलिस की टीम ने घेराबंदी की तो दोनों हाईवे से सटे लोहाली गांव के जंगल की ओर भाग निकले। सूचना पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। ग्रामीणों के सक्रिय होने पर पुलिस टीम ने दोनों को जंगल क्षेत्र में पकड़ लिया। दोनों को खैरना चौकी लाया गया।
प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ की दोनों के बीच इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई और लड़की लड़के से मिलने को अपने घर से करीब अस्सी किलोमीटर दूर चमड़ियां क्षेत्र पहुंच गई। युवक चमड़ियां क्षेत्र में स्थित एक होटल में कार्यरत हैं। किशोरी के पहुंचने पर दोनों रात को होटल में ही रहे। सुबह मामले का खुलासा होने पर दोनों भागने के फिराक में थे। पुलिस को बगैर बताए नाबालिग को होटल में रखने पर होटल स्वामी की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है।
