Haldwani News: हल्दूचौड़ में दिल दहला देने वाली घटना, पति-पत्नी ने की आत्महत्या
हल्द्वानी के हल्दूचौड़ में एक दुखद घटना सामने आई है। रमेश दुमका (65 वर्ष) और उनकी पत्नी कमला दुमका (50 वर्ष) ने अपने घर में आत्महत्या कर ली। रमेश दुमक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हल्दूचौड़ (हल्द्वानी) । हल्दूचौड़ मुख्य बाजार से जुड़ी एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यवसायी दुमका ट्रेडर्स के स्वामी रमेश दुमका (65 वर्ष) और उनकी पत्नी कमला दुमका (50 वर्ष) ने मंगलवार देर रात अपने ही घर के प्रथम तल में बने कमरों में आत्महत्या कर ली। स्वजन ने सुबह देखा तो दोनों अलग अलग कमरे में पंखे में लटके थे।
बताया जा रहा है कि रमेश दुमका लंबे समय से आर्थिक तंगी और कर्ज के बोझ से परेशान थे। मानसिक दबाव बढ़ने के कारण दंपती ने यह कदम उठाया होगा, हालांकि पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है।
घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
घर में मातम पसरा है और परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय लोग और व्यापारी संगठन गहरे सदमे में हैं, क्योंकि दुमका दंपती क्षेत्र में अपनी सरलता और व्यवहार के लिए जाने जाते थे। पुलिस मौके पर पहुंच गई है।
