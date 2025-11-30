Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Blast: देर रात तक पूछताछ के बाद नैनीताल में सुबह गतिविधियां सामान्य, मौलाना ने मस्जिद में करवाई अजान

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 09:37 AM (IST)

    दिल्ली बम धमाके मामले में एनआईए को मिले इनपुट के बाद नैनीताल में मस्जिद के मौलाना से पूछताछ की गई। रात ढाई बजे हिरासत में लिए गए मौलाना सुबह अपने आवास पहुंचे और छह बजे अजान भी दी। पुलिस और खुफिया तंत्र मामले की जांच में जुटे हैं, हल्द्वानी के इमाम समेत एक इलेक्ट्रिशियन को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस स्पष्ट बयानबाजी से बच रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    देर रात तक पूछताछ के बाद सुबह सामान्य हुई गतिविधियां। जागरण

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। दिल्ली बम धमाके में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को मिले अहम इनपुट के बाद नैनीताल के तल्लीताल स्थित मस्जिद के मौलाना से देर रात तक पूछताछ चली। रात करीब 11 बजे बंद हो चुका होटल का कमरा करीब ढाई बजे खुला। जहां से हिरासत में लिया गया मौलाना अपने आवास पहुंचा। घंटो चली पूछताछ के बाद सुबह क्षेत्र की गतिविधियां सामान्य है। मौलाना ने सुबह छह बजे मस्जिद में लोगों को अजान पढ़वाई। हांलाकि पुलिस व खुफिया तंत्र अभी भी मामले की जांच में जुटा हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि दिल्ली बम धमाके मामले के तार हल्द्वानी व नैनीताल से जुड़े होने की संदेह पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हल्द्वानी बनभूलपुरा के इमाम समेत एक इलेक्ट्रिशियन को शुक्रवार रात हिरासत में लिया था। मामले में नैनीताल का भी जुड़ाव सामने आने के बाद सीओ नैनीताल के नेतृत्व में शनिवार को पहुंची पुलिस टीम ने तल्लीताल बूचड़खाना मस्जिद के मौलवी मोहम्मद नईम को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की। दोपहर से देर रात तक मौलाना से पुलिस अधिकारी व खूफिया विभाग कर्मी पूछताछ करते रहे।

    रात करीब 11 बजे पुलिस की ओर से मौलाना को छोड़ देने का आधिकारिक बयान जारी किया गया था। हालांकि पड़ताल करने में रात 12 बजे तक भी मौलाना को होटल के जिस कमरे में बंद कर पूछताछ की जा रही थी वह भीतर से बंद मिला। रात करीब ढ़ाई बजे मौलाना होटल के कमरे से निकल अपने आवास पर पहुंचा। सुबह क्षेत्र की गतिविधियां सामान्य नजर आई। क्षेत्रवासियों ने बताया कि मौलाना ने सुबह छह बजे रोजाना की तरह ही नमाज अदा करवाई। हांलाकि मामले को लेकर पुलिस अभी भी कुछ स्पष्ट बयानबाजी से बच रही है। जिससे पुलिस व खुफिया विभाग की जांच जारी होने से इनकार नहीं किया जा सकता।