मनोहर बिष्ट, जागरण पौड़ी। भारतीय डाक सेवा से युवाओं को जोड़ने के लिए विभाग ने अभिनव पहल शुरू की है। विभाग 'विद्यार्थियों द्वारा विद्यार्थियों के लिए' थीम पर आधारित जेन-जी डाकघर स्थापित कर रहा है। इस डाकघर में डाक सेवाओं के साथ-साथ युवाओं को आकर्षित करने के लिए फ्री-वाईफाई सेवा, कैफेटेरिया, मिनी लाइब्रेरी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

स्पीड पोस्ट की डाक्यूमेंट सर्विस में छात्रों को शुल्क में 10 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी। विभाग की माई स्टांप सेवा से युवा स्वयं के नाम के डाक टिकट बनवा सकते हैं। भारतीय डाक विभाग ने देश का पहला जेन-जी डाकघर आइआइटी दिल्ली में खोला है। अब विभाग उत्तराखंड में पहला जेन-जी डाकघर खोलने जा रहा है। प्रदेश का यह पहला जेन-जी डाकघर जनपद पौड़ी के जीबी पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी परिसर में खुलेगा। इसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

प्रधान डाकघर पौड़ी के डाक अधीक्षक दीपक शर्मा ने बताया कि प्रदेश का पहला जेन-जी डाकघर खोलने के लिए डाक विभाग ने जीबी पंत घुड़दौड़ी परिसर को प्राथमिकता दी है। डाकघर का कार्य तेजी से चल रहा है। इसका उद्घाटन एक दिसंबर को मुख्य अतिथि उत्तराखंड परिमंडल की पोस्ट मास्टर जनरल शशि शालिनी कुजूर व संस्थान के निदेशक प्रो. विजय कुमार बंगा करेंगे। डाक पार्सल की पैकेजिंग व बुकिंग सुविधा एक ही काउंटर पर उपलब्ध होगी। साप्ताहिक या पाक्षिक पर आधार शिविर का आयोजन, बचत खाते में पीपीएफ, आइपीपीबी सुविधा भी प्रदान की जाएगी। डाक विभाग ने पोस्टर मास्टर, डाक वितरक व डाक सेवक की तैनाती कर ली है।

युवा अपने नाम का बनवा सकते हैं डाक टिकट जेन-जी डाकघर में युवा माई स्टांप सेवा के माध्यम से अपने नाम का डाक टिकट बनवा सकते हैं। इसके लिए युवा डाकघर में अपनी एक फोटो के साथ आवेदन कर सकते हैं। इससे वह अपने जीवन के अनमोल पलों को डाक सेवा के साथ नया आयाम दे सकते हैं।

हल्द्वानी में खुलेगा दूसरा जेन-जी डाकघर भारतीय डाक विभाग का प्रदेश में दूसरा जेन-जी डाकघर हल्द्वानी में खुलेगा। विभाग के अनुसार दिसंबर में प्रदेश का दूसरा जेन-जी डाकघर मोतीराम, बाबूराम राजकीय पीजी कालेज हल्द्वानी में खोला जाएगा। इसका कार्य तेजी से चल रहा है।

कमलेश्वर डाकघर को भी किया जा रहा विकसित डाक विभाग श्रीनगर गढ़वाल में डाकघर कमलेश्वर को विकसित करने जा रहा है। डाक अधीक्षक पौड़ी दीपक शर्मा ने बताया कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विवि श्रीनगर गढ़वाल के छात्र गतिविधि केंद्र में कमलेश्वर डाकघर है। इसे जेन-जी डाकघर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। हालांकि अभी इस डाकघर में जेन-जी डाकघर की सुविधाएं प्रदान नहीं की जाएंगी।