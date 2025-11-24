Language
    पौड़ी गढ़वाल में युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर की आत्महत्या

    By Ajay Khantwal Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:39 AM (IST)

    पौड़ी गढ़वाल में एक युवक ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, जागरण पौड़ी गढ़वाल। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत गौनियाल मार्केट निवासी एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गौनियाल मार्के निवासी सागर उम्र 21 वर्ष पुत्र सुनील रावत रविवार दोपहर खाना खाने के बाद अपने कमरे में चला गया, काफी देर तक वह बाहर नहीं निकला तो स्वजनों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई।

    स्वजनों ने खिड़की की जाली काटकर अंदर देखा तो वह रोशनदान से लटका हुआ था। स्वजनों ने दरवाजा तोड़कर सागर को नीचे उतारा और राजकीय बेस चिकित्सालय पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता सुनील ने बताया कि सागर में बीए पास कर लिया था और वर्तमान में घर पर ही रहता था।