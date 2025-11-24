पौड़ी गढ़वाल में युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर की आत्महत्या

संवाद सहयोगी, जागरण पौड़ी गढ़वाल। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत गौनियाल मार्केट निवासी एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गौनियाल मार्के निवासी सागर उम्र 21 वर्ष पुत्र सुनील रावत रविवार दोपहर खाना खाने के बाद अपने कमरे में चला गया, काफी देर तक वह बाहर नहीं निकला तो स्वजनों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई।