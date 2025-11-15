Language
    दिल्‍ली में थी हिंदू लड़की, दूसरे समुदाय के लड़के ने भीमताल में उसके आधार कार्ड से कर दिया 'खेल'; हंगामा

    By Khemraj Verma Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 04:45 PM (IST)

    दिल्ली की एक हिंदू लड़की के आधार कार्ड से भीमताल में एक लड़के द्वारा छेड़छाड़ करने पर विवाद हो गया। लड़के ने आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल किया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश कर रही है।

    विशेष समुदाय के लड़के द्वारा हिन्दू लड़की का आधार कार्ड प्रयोग किए जाने का मामला सामने आया. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, भीमताल। भीमताल के एक होटल में कमरा बुकिंग कराने में हिन्दू लड़की का विशेष समुदाय के लड़के द्वारा आधार कार्ड प्रयोग किए जाने का मामला सामने आया है। जिसकी सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों एवं हिन्दू संगठन के कार्यकर्ताओं ने घटना स्थल पर पहुंच कर हंगामा किया। जिस पर पहुंची भीमताल पुलिस ने लाेगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया।

    भीमताल थाना प्रभारी संजीत राठौर ने बताया किया कि तल्ला विस्वा पो0 गनया दयोली रानीखेत अल्मोड़ा निवासी पीड़ित प्रकाश चंद्र जोशी ने शुक्रवार की देर रात तहरीर सौंपी। पीड़ित ने तहरीर में बताया कि एक मुस्लिम युवक ने उनकी बेटी का आधार कार्ड होटल में कमरा बुकिंग कराने के लिए गलत तरीके से प्रयोग किया। पीड़ित ने जब अपनी बेटी से संपर्क किया तो तब पता चला कि वह दिल्ली लाजपत नगर स्थित अपने कमरे में है। जिससे उनकी बदनामी हो रही है।

    भीमताल थाना प्रभारी संजीत राठौर ने बताया किया कि आरोपित महफूज अहमद पुत्र मकसूद अहमद निवासी नियर मंडी समिति विलेज वघवारा मंडी समिति किच्छा रोड ऊधम सिंह नगर ने भीमताल के तियारा मोनस्टिथ लेक रिजोर्ट में एक लड़की के आधार कार्ड के नाम पर कमरा बुकिंग कराया। जिस पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के 319(2) और आधार कार्ड वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण अधिनियम 2016 के 36 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

