जागरण संवाददाता, भीमताल। भीमताल के एक होटल में कमरा बुकिंग कराने में हिन्दू लड़की का विशेष समुदाय के लड़के द्वारा आधार कार्ड प्रयोग किए जाने का मामला सामने आया है। जिसकी सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों एवं हिन्दू संगठन के कार्यकर्ताओं ने घटना स्थल पर पहुंच कर हंगामा किया। जिस पर पहुंची भीमताल पुलिस ने लाेगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया।



भीमताल थाना प्रभारी संजीत राठौर ने बताया किया कि तल्ला विस्वा पो0 गनया दयोली रानीखेत अल्मोड़ा निवासी पीड़ित प्रकाश चंद्र जोशी ने शुक्रवार की देर रात तहरीर सौंपी। पीड़ित ने तहरीर में बताया कि एक मुस्लिम युवक ने उनकी बेटी का आधार कार्ड होटल में कमरा बुकिंग कराने के लिए गलत तरीके से प्रयोग किया। पीड़ित ने जब अपनी बेटी से संपर्क किया तो तब पता चला कि वह दिल्ली लाजपत नगर स्थित अपने कमरे में है। जिससे उनकी बदनामी हो रही है।