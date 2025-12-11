जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। सुबह मां ने बेटे के लिए नाश्ता बनाया। फिर दोस्तों के साथ बेटे ने हंसी-खुशी मोबाइल पर गेम खेला। लेकिन किसे पता था कि 16 साल के किशोर के मन में क्या है। थोड़ी देर बाद ही दोस्तों और मां को सूचना मिली कि बेटे ने सल्फास खा लिया है। देर रात एसटीएच में बेटे ने दम तोड़ दिया। गुरुवार की सुबह हल्द्वानी मोर्चरी में विक्रम का पोस्टमार्टम किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्वजन के अनुसार मूल रूप से बागेश्वर के समा गांव निवासी परिवार वर्षों पूर्व बिंदुखत्ता रहने आ गए थे। पिता पहले घर के पास ही पर्च्यून की दुकान चलाते थे। कुछ समय पहले ही वह दिल्ली की एक निजी कंपनी में काम करने चले गए थे। यहां उनकी पत्नी एक निजी स्कूल में स्टाफ वर्क का कार्य करती हैं। इसी स्कूल में उनका बेटा (16) 11वीं कक्षा में पढ़ाई करता है।

बुधवार की सुबह मां बच्चों के लिए नाश्ता बना कर स्कूल चली गई। बेटा और उसकी 14 वर्ष की छोटी बहन ने नाश्ता किया। इसके बाद बेटा दोस्तों के साथ घर के पास ही मोबाइल पर गेम खेलने चले गया। गेम खेलने के बाद जब वह घर के कमरे में आया उसने सल्फास खा लिया। इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह उल्टी करने लगा।