Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Digital Arrest: हल्द्वानी के बुजुर्ग को दो दिन तक किया डिजिटल अरेस्ट, ठगे 20 लाख

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 06:49 PM (IST)

    हल्द्वानी के एक सेवानिवृत्त कर्मी को साइबर ठगों ने सीबीआई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर दो दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया और 20 लाख रुपये की ठगी की। साइबर ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सेवानिवृत्त कर्मी को दो दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाद, रुद्रपुर। साइबर ठगों ने सीबीआई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर हल्द्वानी निवासी फर्टीलाइजर विभाग से सेवानिवृत्त कर्मी को दो दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया। साथ ही उनसे 20 लाख रुपये की ठगी कर ली। इसकी शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हल्द्वानी नैनीताल निवासी वृद्ध ने साइबर थाना पुलिस को सौंपी तहरीर में कहा है कि सात दिसंबर 2025 को उनके मोबाइल पर एक अज्ञात महिला की व्हाटसएप काल आई। उसने अपना नाम सुनीता कुमारी बताया। बताया कि वह सीबीआई क्राइम ब्रांच दरियागंज नई दिल्ली से है। उनके आधार कार्ड का दुरुप्रयोग हो रहा है और उनके नाम से केनरा बैंक में एक खाता खोला गया हैं। जिससे मनी लांड्रिंग की जा रही है।

    जांच पूरी होने तक घर पर ही रहने के लिए कहा गया। सात दिसंबर को उन्हें पारिवारिक विवाह समारोह में छोई रामनगर नैनीताल जाना था। लेकिन वह सीबीआई अधिकारी बनकर उससे व्हाटसएप वीडियो काल में तरह तरह से निर्देश दे रहे थे । जिसके चलते वह विवाह समारोह में नहीं जा पाए थे। इस दौरान उन्होंने उनसे कहा कि जो भी धनराशि है, उसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद धनराशि वापस कर दिया जाएगा।

    उन्होंने डा. संजय बजारे के नाम के खाते में 20 लाख रुपये आरटीजीएस करने को कहा। इस पर उन्होंने नौ दिसंबर को उनके बताए खाते में 20 लाख रूपये जमा करा दिए। जिसके बाद वह नौ दिसंबर को छोई रामनगर नैनीताल में आयोजित शादी में शामिल हुआ। जहां स्वजन को उन पर शक हुआ और पूछताछ की तो उन्होंने घटना की जानकारी दी। इस पर स्वजन ने 1930 पर काल कर साइबर ठगी की शिकायत दर्ज कराई।

    यह भी पढ़ें-  दिल्ली में बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 49 लाख, पुलिस ने तीन शातिरों को दबोचा

    यह भी पढ़ें- Jharkhand Crime: मनी लांड्रिंग के नाम पर दंपती को किया डिजिटल अरेस्ट, 51 लाख की ठगी