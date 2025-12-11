Digital Arrest: हल्द्वानी के बुजुर्ग को दो दिन तक किया डिजिटल अरेस्ट, ठगे 20 लाख

जागरण संवाद, रुद्रपुर। साइबर ठगों ने सीबीआई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर हल्द्वानी निवासी फर्टीलाइजर विभाग से सेवानिवृत्त कर्मी को दो दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया। साथ ही उनसे 20 लाख रुपये की ठगी कर ली। इसकी शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है।

हल्द्वानी नैनीताल निवासी वृद्ध ने साइबर थाना पुलिस को सौंपी तहरीर में कहा है कि सात दिसंबर 2025 को उनके मोबाइल पर एक अज्ञात महिला की व्हाटसएप काल आई। उसने अपना नाम सुनीता कुमारी बताया। बताया कि वह सीबीआई क्राइम ब्रांच दरियागंज नई दिल्ली से है। उनके आधार कार्ड का दुरुप्रयोग हो रहा है और उनके नाम से केनरा बैंक में एक खाता खोला गया हैं। जिससे मनी लांड्रिंग की जा रही है।

जांच पूरी होने तक घर पर ही रहने के लिए कहा गया। सात दिसंबर को उन्हें पारिवारिक विवाह समारोह में छोई रामनगर नैनीताल जाना था। लेकिन वह सीबीआई अधिकारी बनकर उससे व्हाटसएप वीडियो काल में तरह तरह से निर्देश दे रहे थे । जिसके चलते वह विवाह समारोह में नहीं जा पाए थे। इस दौरान उन्होंने उनसे कहा कि जो भी धनराशि है, उसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद धनराशि वापस कर दिया जाएगा।