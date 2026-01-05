उत्तराखंड : 99 क्विंटल राशन खराब होने के मामले में सरकार ने बनाई जांच कमेटी

जागरण संवाददाता, नैनीताल: हाई कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले में वर्ष 2021 में हुए 99 क्विंटल के अधिक का अनाज बिना वितरण व रखरखाव के चलते सड़ने पर डीएम के आदेश पर दोषियों से वसूली आदेश को खाद्य आयुक्त की ओर से माफ किए जाने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से रिपोर्ट दायर कर कहा कि कोर्ट के आदेश पर सरकार ने मामले की जांच करने हेतु एक तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गयी है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से कमेटी की जांच रिपोर्ट 18 फरवरी से पहले कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।