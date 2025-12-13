झूठ बोलकर घूमने के लिए दोस्त से मांगी कार, नैनीताल पहुंचने से पहले हुआ हादसा; चार लोगों की मौत
विवेक ने झूठ बोलकर दोस्त से कार मांग जीजा के परिवार के साथ घूमने नैनीताल निकल गये। कालाढूंगी-बाजपुर हाईवे में सडक हादसे में घायल विवेक अपने दोस्त से प ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कालाढूंगी । तो विवेक ने झूठ बोलकर दोस्त से कार मांग जीजा के परिवार के साथ घूमने नैनीताल निकल गये थे। कालाढूंगी-बाजपुर हाईवे में सडक हादसे में घायल विवेक अपने दोस्त से पिता की तबीयत खराब होने की बात कहकर उनको अस्पताल ले जाने के लिए कार लेकर गए थे।
कार मालिक को शुक्रवार सुबह नैनीताल पुलिस ने हादसे की सूचना दी तो उनके होश उड़ गए। सिहानी निवासी कार मालिक बिट्ट ने बताया कि उन्होंने करीब 8 महीने पहले टाटा टियागो कार खरीदी थी। वीरवार की रात को उनके पड़ोस में ही रहने वाले दोस्त विवेक का रात करीब साढ़े 11 बजे फोन आया कि उसके पिता की तबीयत खराब है उन्हें अस्पताल लेकर जाना है।
आपात स्थिति देखते हुए उन्होंने कार दे दी।जीजा-साले परिवार के साथ घूमने के लिए नैनीताल घूमने निकल पडे। शुक्रवार सुबह पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कार सवार जीजा-साले की मौत हो गयी व दो बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गयी। तीन लोग प घायल हो गए। कार में दो बच्चे समेत सात लोग सवार थे।
तो सुनयोजित था नैनीताल घूमने का प्लान
कालाढूंगी। जीजा-साले के साथ पूरे परिवार का नैनीताल घूमने प्लान सुनयाेजित लग रहा है। जिस प्रकार से झूठ बोलकर कार मांगी गई है उससे लग रहा कई दिनों से सभी नैनीताल घूमने की प्लानिंग कर रहे थे। मगर उन्हें क्या पता था कि सारा प्लान चार जिंदगियों पर भारी पड़ जायेगी। झूठ बोलकर कार मिलने पर सभी ने नैनीताल घूम शुक्रवार रात ही कार वापस देने का प्लान बनाया होगा। जिससे चालक कार को स्पीड चला जल्द नैनीताल पहुंचने की काेशिश में जल्दी में रहा होगा।
