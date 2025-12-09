VIDEO: नैनीताल के दो मंजिला भवन में लगी भीषण आग, प्रधानाचार्य व दो बच्चे बचाए; CM ने वीडियो काल पर ली अपडेट

इस दौरान आसपास के होटल कर्मी, राहगीर व तमाम युवा मदद में जुटे रहे। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल आग लगने के कारणों व नुकसान का आकलन नहीं हो सका है।

सूचना के बाद पहुंची दमकल, एसडीआरएफ, राजस्व व पुलिस की टीम आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करती दिखी।

हालांकि, लोगों ने आग की लपटों की परवाह किये बिना कड़ी मशक्कत से भीतर फंसे दोनों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया।

आग लगे भवन के भीतर सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य और उनके बेटे के फंसे होने की सूचना से हड़कंप मचा रहा।

जागरण संवाददाता, नैनीताल: शहर के मल्लीताल हाई कोर्ट परिसर के समीप स्थित दो मंजिला भवन में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया।

घटना के बाद मुख्यमंत्री ने विडियो काल पर रेस्क्यू कार्य की अपडेट भी ली। उन्होंने प्रभावितों को हर संभव मदद करने व राहत कार्य तेज करने के निर्देश एसडीएम को दिये।

जानकारी के मुताबिक, मल्लीताल चीना बाबा चौराहे पर अशोक लाल साह बाबी साह का एतिहासिक भवन स्थित है।

इसके निचले तल पर होटल दीना व टेंट हाउस का संचालन होता है। जबकि उपरी तल पर सरस्वती शिशु मंदिर, गीता आश्रम के साथ ही स्वामी का आवास व कुछ कमरे किराये में संचालित होते है।

मंगलवार शाम करीब सवा सात बजे शिशु मंदिर की ओर के कमरे में प्रधानाचार्य जगदीश तिवारी व उनका बेटा मौजूद था।

उन्होंने भवन से धुंआ व आग की लपटे उठती देखी, लेकिन लपटे तेज होने के कारण बाहर नहीं निकल सके। लोगों को दोनों के भीतर फंसने की जानकारी मिली तो उनमें हड़कंप मच गया।

लोगों ने तत्काल दमकल विभाग को सूचित करने के साथ ही दोनों को बाहर निकालने के प्रयास शुरू किये। सूचना पर जब तक दमकल विभाग पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी।

वाहनों से पानी की बौछार करने पर भी आग कम नहीं हुई। इस बीच एसडीएम नवाजिश खलीक राजस्व व एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई।

भीमताल व भवाली से फायर वाहन बुलाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

सीएम ने वीडियो काल पर ली अपडेट

आग की राहत कार्य में जुटे भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष मनोज जोशी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को वीडियो काल लगा दिया।

इस बीच सीएम ने वीडियो काल पर ही आग लगने के कारण व प्रभावितों के बारे में अपडेट ली। उन्होंने एसडीएम को राहत कार्य में तेजी लाने के साथ ही प्रभावितों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिये।

हर हाथ मदद करता दिखा

आग लगने के बाद दमकल विभाग के पहुंचने तक स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू कर दिया। जिस कारण ही भीतर फंसे दोनों लोग सुरक्षित निकाले जा सके।

आग भड़कने के बाद दमकल के वाहन पहुंचे तो होटल संचालक, स्थानीय लोगों के साथ ही राहगीर युवा भी मदद को पहुंच गए। ठंड में भीगने की परवाह किये बिना युवाओं ने छतों में चढ़कर मोर्चा संभाल लिया।

यह जनसहयोग ही था कि भीषण आग को विभागीय कर्मियों व लोगों के आपसी समन्वय व कड़ी मेहनत से काबू किया जा सका।

यातायात ने बढ़ाई परेशानी

आग लगने के बाद सभी टीमें तो मौके पर पहुंच गई, लेकिन सड़क पर यातायात सुचारू रहा। मल्लीताल से कालाढूंगी रोड की ओर आवाजाही करते वाहन आग बुझाने में बाधा बनते दिखे। हांलाकि करीब आठ बजे पुलिस ने दोनों ओर से वाहनों को रोका तो रोकथाम को तेजी मिल सकी।