    VIDEO: नैनीताल के दो मंजिला भवन में लगी भीषण आग, प्रधानाचार्य व दो बच्चे बचाए; CM ने वीडियो काल पर ली अपडेट

    By Jagran News Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 09:33 PM (IST)

    नैनीताल के मल्लीताल में एक दो मंजिला भवन में भीषण आग लग गई। आग लगने से प्रधानाचार्य और दो बच्चे अंदर फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। दमकल ...और पढ़ें

    शहर के मल्लीताल हाई कोर्ट परिसर के पास दो मंजिला भवन में लगी भीषण आग।

     शहर के मल्लीताल हाई कोर्ट परिसर के पास स्थित दो मंजिला भवन में लगी आग।

    जागरण संवाददाता, नैनीताल: शहर के मल्लीताल हाई कोर्ट परिसर के समीप स्थित दो मंजिला भवन में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया।

    आग लगे भवन के भीतर सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य और उनके बेटे के फंसे होने की सूचना से हड़कंप मचा रहा।

    हालांकि, लोगों ने आग की लपटों की परवाह किये बिना कड़ी मशक्कत से भीतर फंसे दोनों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया।

    सूचना के बाद पहुंची दमकल, एसडीआरएफ, राजस्व व पुलिस की टीम आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करती दिखी।

    इस दौरान आसपास के होटल कर्मी, राहगीर व तमाम युवा मदद में जुटे रहे। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल आग लगने के कारणों व नुकसान का आकलन नहीं हो सका है।

    घटना के बाद मुख्यमंत्री ने विडियो काल पर रेस्क्यू कार्य की अपडेट भी ली। उन्होंने प्रभावितों को हर संभव मदद करने व राहत कार्य तेज करने के निर्देश एसडीएम को दिये।

    जानकारी के मुताबिक, मल्लीताल चीना बाबा चौराहे पर अशोक लाल साह बाबी साह का एतिहासिक भवन स्थित है।

    इसके निचले तल पर होटल दीना व टेंट हाउस का संचालन होता है। जबकि उपरी तल पर सरस्वती शिशु मंदिर, गीता आश्रम के साथ ही स्वामी का आवास व कुछ कमरे किराये में संचालित होते है।

    मंगलवार शाम करीब सवा सात बजे शिशु मंदिर की ओर के कमरे में प्रधानाचार्य जगदीश तिवारी व उनका बेटा मौजूद था।

    उन्होंने भवन से धुंआ व आग की लपटे उठती देखी, लेकिन लपटे तेज होने के कारण बाहर नहीं निकल सके। लोगों को दोनों के भीतर फंसने की जानकारी मिली तो उनमें हड़कंप मच गया।

    लोगों ने तत्काल दमकल विभाग को सूचित करने के साथ ही दोनों को बाहर निकालने के प्रयास शुरू किये। सूचना पर जब तक दमकल विभाग पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी।

    वाहनों से पानी की बौछार करने पर भी आग कम नहीं हुई। इस बीच एसडीएम नवाजिश खलीक राजस्व व एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई।

    भीमताल व भवाली से फायर वाहन बुलाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

    सीएम ने वीडियो काल पर ली अपडेट

    आग की राहत कार्य में जुटे भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष मनोज जोशी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को वीडियो काल लगा दिया।

    इस बीच सीएम ने वीडियो काल पर ही आग लगने के कारण व प्रभावितों के बारे में अपडेट ली। उन्होंने एसडीएम को राहत कार्य में तेजी लाने के साथ ही प्रभावितों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिये।

    हर हाथ मदद करता दिखा

    आग लगने के बाद दमकल विभाग के पहुंचने तक स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू कर दिया। जिस कारण ही भीतर फंसे दोनों लोग सुरक्षित निकाले जा सके।

    आग भड़कने के बाद दमकल के वाहन पहुंचे तो होटल संचालक, स्थानीय लोगों के साथ ही राहगीर युवा भी मदद को पहुंच गए। ठंड में भीगने की परवाह किये बिना युवाओं ने छतों में चढ़कर मोर्चा संभाल लिया।

    यह जनसहयोग ही था कि भीषण आग को विभागीय कर्मियों व लोगों के आपसी समन्वय व कड़ी मेहनत से काबू किया जा सका।

    यातायात ने बढ़ाई परेशानी

    आग लगने के बाद सभी टीमें तो मौके पर पहुंच गई, लेकिन सड़क पर यातायात सुचारू रहा। मल्लीताल से कालाढूंगी रोड की ओर आवाजाही करते वाहन आग बुझाने में बाधा बनते दिखे। हांलाकि करीब आठ बजे पुलिस ने दोनों ओर से वाहनों को रोका तो रोकथाम को तेजी मिल सकी।

    विभागों में दिखा समन्वय

    आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग के साथ ही जल संस्थान, ऊर्जा निगम का बेहतर समन्वय देखने को मिला। सूचना मिलते ही बिजली की लाइन से शार्ट सर्किट न हो उर्जा निगम ने क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कर दी।

    जल संस्थान के अधिशासी अभियंता रमेश गर्ब्याल भी विभागीय टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। फायर वाहन में पानी खत्म होते ही हाई कोर्ट के समीप स्थित दो हाईड्रेट से पानी की लाइनों को जोड़ा गया।

    हालांकि, बीच अभियान में सड़क पर वाहन खड़े होने से पानी खत्म होने के बाद फायर वाहनों को निकलने का रास्ता नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने कुछ ही मिनटों में मोर्चा संभाल वाहनों को हटवाकर रास्ता बनवाया।

    कर्मियों ने संभाला मोर्चा

    आग लगने के बाद नैनीताल में मौजूद दो बड़े वाहनों ने मोर्चा संभाल लिया। इस बीच भवाली व भीमताल से भी वाहन बुला लिए गए।

    कोतवाली के साथ ही तल्लीताल थाने के कर्मी भी मौके पर पहुंच गए। चार बड़े व एक छोटे फायर वाहन के साथ ही 40 से अधिक दमकल व पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाल राहत कार्य को तेजी दी।

