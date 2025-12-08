गोवा अग्निकांड: अल्मोड़ा के चार लोगों की जलकर मौत, एकमात्र जीवित बची महिला सदमे में, गांव में पसरा मातम
गोवा में एक भीषण अग्निकांड में अल्मोड़ा के चार निवासियों की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर है। इस दुर्घटना में एकमात्र जीवित बची मह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। गोवा में हुए भीषण अग्निकांड ने अल्मोड़ा जनपद के बगवालीपोखर के मल्ला बाड़ी गांव के एक ही परिवार के चार सदस्यों की जान ले ली। हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया है। मृतक परिवार के लोग दिल्ली में रहते थे और छुट्टियां बिताने गोवा गए थे।
हादसा देर रात हुआ, जिसमें विनोद कबड़वाल, उनकी भाभी कमला कबड़वाल और सालियां अनीता व सरोज जोशी की जलकर मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि चारों को बचाने का कोई मौका नहीं मिला। विनोद की पत्नी भावना भी उन्हीं के साथ मौजूद थीं, लेकिन वह किसी तरह जान बचाने में सफल रहीं। फिलहाल वह गंभीर मानसिक सदमे में हैं।
ग्राम प्रधान मनीषा गोस्वामी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के स्वजन ललित, कपिल कबड़वाल दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दोपहर बाद सभी शव दिल्ली पहुंच जाएंगे, जहां अंतिम संस्कार सम्पन्न किया जाएगा।
दुर्घटना की खबर मिलते ही मल्ला बाड़ी गांव में चीख-पुकार मच गई। पूरा गांव शोकाकुल है और लोग इस अप्रत्याशित त्रासदी पर अविश्वास जताते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। गांव के कई लोग दिल्ली और गोवा में परिजनों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं।
स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि गोवा प्रशासन हादसे की निष्पक्ष जांच कर आग लगने की वास्तविक वजह सामने लाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। वहीं दिल्ली स्थित रिश्तेदार अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटे हैं। यह दर्दनाक घटना परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गहरा आघात बनकर सामने आई है।
