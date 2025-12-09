सोमवार तड़के युवा जितेंद्र का पार्थिव शरीर जब उनके गांव संकुल्ड पहुंचा तो गांव वासियों की आंखे भर आई। माता रामप्यारी का सब्र टूट गया और वह रो-रोकर बेटे जितेंद्र का नाम पुकारती रहीं। रामप्यारी ने पति संता सिंह के कोरोना काल में लापता होने के बाद बेटों को काफी कष्ट से पाला था।

संवाद सूत्र जागरण देवप्रयाग: गोवा नाइटक्लब अग्निकांड के शिकार संकुल्ड गांव के युवा जितेंद्र सिंह रावत को क्षेत्रवासियों ने नम आंखों से अलकनंदा नदी के तट पर अंतिम विदाई दी।

गांव से जितेंद्र की अंतिम यात्रा शुरू होने पर क्षेत्रीय विधायक विनोद कंडारी ने भी पार्थिव शरीर को कंधा दिया। उन्होंने घटना को अत्यंत दुखद बताते कहा कि जितेंद्र के स्वजनों की सरकार हर संभव मदद करेगी।

विदेश में काम कर रहे जितेंद्र के बड़े भाई आशीष को छुट्टी नहीं मिल पाने से वह छोटे भाई को अंतिम विदाई देने नहीं पहुंच पाया।

अलकनंदा तट स्थित बगवान घाट पर संकुल्ड, देवल कंडी, सिसाई आदि गांवों से बड़ी संख्या में युवा जितेंद्र को अंतिम विदाई देने गांव पहुंचे थे।

यहां अंतिम यात्रा में पहुंचे ब्लाक प्रमुख विनोद बिष्ट, ज्येष्ठ प्रमुख विजय पंवार, सेनि. सूबेदार हुकुम सिंह, ग्राम प्रधान जोगियाना रघुवीर रावत, विजय सिंह आदि ने गोवा नाइट क्लब अग्नि कांड के दोषी उसके मालिक सौरभ व गौरव लूथरा के थाईलैंड भाग जाने पर गहरा रोष जताया।