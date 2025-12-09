Language
    Goa Nightclub Fire: अग्निकांड के शिकार ज‍ितेंद्र को नम आंखों से दी व‍िदाई, अलकनंदा के तट पर हुआ अंतिम संस्कार

    By Rajat Pratap Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 05:51 PM (IST)

    गोवा नाइटक्लब अग्निकांड के शिकार टिहरी गढ़वाल के ज‍ितेंद्र स‍िंह रावत का अलकनंदा नदी के तट पर अंतिम संस्‍कार क‍िया गया। सोमवार को ज‍ितेंद्र का पार्थ‍ि ...और पढ़ें

    संकुल्ड गांव निवासी जितेंद्र सिंह रावत की अंतिम यात्रा में पार्थिव शरीर को कांधा देते विधायक विनोद कंडारी व अन्य ग्रामीण। जागरण

    संवाद सूत्र जागरण देवप्रयाग: गोवा नाइटक्लब अग्निकांड के शिकार संकुल्ड गांव के युवा जितेंद्र सिंह रावत को क्षेत्रवासियों ने नम आंखों से अलकनंदा नदी के तट पर अंतिम विदाई दी।

    सोमवार तड़के युवा जितेंद्र का पार्थिव शरीर जब उनके गांव संकुल्ड पहुंचा तो गांव वासियों की आंखे भर आई। माता रामप्यारी का सब्र टूट गया और वह रो-रोकर बेटे जितेंद्र का नाम पुकारती रहीं। रामप्यारी ने पति संता सिंह के कोरोना काल में लापता होने के बाद बेटों को काफी कष्ट से पाला था।

    गांव से जितेंद्र की अंतिम यात्रा शुरू होने पर क्षेत्रीय विधायक विनोद कंडारी ने भी पार्थिव शरीर को कंधा दिया। उन्होंने घटना को अत्यंत दुखद बताते कहा कि जितेंद्र के स्वजनों की सरकार हर संभव मदद करेगी।

    विदेश में काम कर रहे जितेंद्र के बड़े भाई आशीष को छुट्टी नहीं मिल पाने से वह छोटे भाई को अंतिम विदाई देने नहीं पहुंच पाया।

    अलकनंदा तट स्थित बगवान घाट पर संकुल्ड, देवल कंडी, सिसाई आदि गांवों से बड़ी संख्या में युवा जितेंद्र को अंतिम विदाई देने गांव पहुंचे थे।

    यहां अंतिम यात्रा में पहुंचे ब्लाक प्रमुख विनोद बिष्ट, ज्येष्ठ प्रमुख विजय पंवार, सेनि. सूबेदार हुकुम सिंह, ग्राम प्रधान जोगियाना रघुवीर रावत, विजय सिंह आदि ने गोवा नाइट क्लब अग्नि कांड के दोषी उसके मालिक सौरभ व गौरव लूथरा के थाईलैंड भाग जाने पर गहरा रोष जताया।

    उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों की मौत के कारण बने दोनों भाइयों को जब तक अपने किए की सजा नहीं मिलती, तब तक जितेंद्र जैसे युवाओं को सही इंसाफ नहीं मिल पाएगा। सरकार को दोनों दोषियों को जल्दी भारत लाना चाहिए।

