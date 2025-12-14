बदल गया Aadhar card, नए कार्ड में अब नहीं आ रहा पिता व पति का नाम; हुए ये बदलाव
आधार कार्ड में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। नए कार्ड में अब पिता या पति का नाम नहीं आ रहा है। यूआईडीएआई ने इस बदलाव की घोषणा की है, जिससे कार्डधारकों क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रामनगर। आधार कार्ड बनाने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से कुछ बदलाव किए गए हैं। यह बदलाव नागरिकों की गोपनीयता एवं डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं।अब बदलाव के साथ लोगों को आधार कार्ड मिल रहे हैं।
आधार कार्ड केंद्र संचालकों की ओर से बदलाव से संबंधित जानकारी भी अपने यहां चस्पा की गई है। इसके तहत अब 18 साल से कम आयु के व्यक्तियों के आधार कार्ड में पिता का नाम पहले की तरह अंकित रहेगा। गलत नाम संशोधित नहीं हो सकेगा। क्योंकि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के आधार कार्ड में पिता या पति का नाम हटाया जा रहा है। यानी अब आधार कार्ड में केवल आवेदक का ही नाम और केवल पता आएगा। इसके अलावा जो पूर्व में आधार कार्ड में जन्म तिथि, महीना व साल अंकित होता था।
अब बनाए जा रहे आधार कार्ड में से जन्म तिथि व महीना हटा दिया जा रहा है। केवल जन्म का साल ही अंकित हो रहा है। आधार कार्ड केंद्र संचालकों ने बताया कि आधार कार्ड बनाते समय पोर्टल में पिता, पति का नाम भरने का विकल्प नहीं आ रहा है। संशोधित व्यवस्था पहले लागू की गई है। जबकि सभी मूल रिकार्ड यूआईडीएआई डेटाबेस में संरक्षित रहेंगे।
