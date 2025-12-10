कौशांबी में फर्जी आधार कार्ड देकर पार कर दिया डेढ़ लाख का सामान, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस
कौशांबी के बजहां गांव में एक व्यक्ति ने फर्जी आधार कार्ड देकर लाइट साउंड सिस्टम संचालक से डेढ़ लाख रुपये का सामान ठग लिया। सामान किराए पर लेने के बाद, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कौशांबी। एयरपोर्ट क्षेत्र के बजहां गांव में एक व्यक्ति अपना फर्जी आधार कार्ड देकर लाइट साउंड सिस्टम संचालक से डेढ़ लाख रुपये का सामान पार कर दिया। पहले तो उसने कुछ दिन टाल-मटोल किया। उसके बाद उसका मोबाइल भी बंद हो गया। भुक्तभोगी ने बुधवार को घटना की तहरीर पुलिस को दी है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
बजहां (खेल गांव) निवासी रामबाबू पुत्र स्वर्गीय ओंकार ने बताया कि वह शादी-विवाह के शुभ अवसरों पर लाइट साउंड सिस्टम लगाने और बजाने का काम करता है। उसने बताया कि 17 नवंबर 2025 को राजरूपपुर, प्रयागराज का एक व्यक्ति मोबाइल फोन पर अपना नाम और परिचय बताते हुए किराए पर साउंड सिस्टम मांगा।
उसके अगले दिन वैवाहिक कार्यक्रम में लाउड स्पीकर की आवश्यकता बताते हुए अपना आधार कार्ड जमा करके सिस्टम मांगने लगा। संचालक ने अपने भतीजे को फोन करके लाउड स्पीकर, मशीन आदि समेत कुल डेढ़ लाख रुपये का सामान उसके द्वारा भेजे गए ई-रिक्शा पर लदवा दिया। उसके बाद वह सामान लेकर चला गया और फिर उसने सामान वापस नहीं किया।
जब उसने अपने सामान वापस मांगे तो कुछ दिन वह आज-कल वापस करने के लिए कहा। उसके बाद उसका फोन भी बंद हो गया। ऐसे में स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर भुक्तभोगी ने बुधवार को मामले की तहरीर पुलिस को दी। थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह का कहना है कि तहरीर मिली है। प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।