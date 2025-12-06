जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) की प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारियों को दबाव से मुक्त करने के लिए 21 विभागों को पत्र भेज इन्हें 31 दिसंबर तक विभागीय कामों से मुक्त करने के लिए कहा गया है। हल्द्वानी विधानसभा में 188 बीएलओ अलग-अलग बूथों से जुड़े मतदाताओं का सत्यापन करेंगे।

वन विभाग, सिंचाई, लोनिवि, शिक्षा, नगर निगम समेत अन्य महकमों के कर्मचारियों की इस काम में ड्यूटी लगाई गई है। हल्द्वानी विधानसभा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि बीएलओ अपने साथ 2003 और 2025 दोनों की मतदाता सूची लेकर जाएंगे।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो चुकी है। जिला स्तर पर बैठकों के बाद विधानसभा स्तर पर बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) और सुपरवाइजरों की ट्रेनिंग भी चल रही है। इस दौरान प्रशिक्षकों की ओर से अभियान से जुड़ी सभी जानकारियां दी जा रही हैं।