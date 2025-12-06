SIR in UP: एसआईआर में बेहद जरूरी हैं ये फॉर्म, नए और पुराने दोनों वोटर्स के आएंगे काम
ललितपुर में भाजपा जिला कार्यालय पर मतदाता पुनरीक्षण को लेकर बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हरिश्चन्द्र रावत ने की। राज्यमंत्री मनोहर लाल पंथ ने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ललितपुर । भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर एसआईआर टोली की गहन मतदाता पुनरीक्षण को लेकर जिलाध्यक्ष हरिश्चन्द्र रावत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी। जिसमें मुख्य अतिथि श्रम एवं सेवायोजन राज्यमन्त्री मनोहर लाल पंथ व विशिष्ट अतिथि सदर विधायक रामरतन कुशवाहा रहे।
इस मौके पर राज्यमन्त्री ने कहा कि कहा कि भाजपा कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को एसआईआर की जानकारी देकर जागरूक करें। सदर विधायक ने कहा कि सभी कार्यकताओं को एसआईआर के सम्बन्ध में सभी फार्मों की जानकारी दी।
जिलाध्यक्ष ने कहा कि 1 जनवरी को 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवाओं को फॉर्म 6 भरने को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि जिला संयोजक सभी मण्डल अध्यक्षों को अवगत करायें कि जिन मतदाताओं को संशोधन कराना है, वो फार्म 8 भरें।
इस मौके पर जिला संयोजक एसआईआर अभियान बीजेपी हरिराम निरंजन, प्रदीप चौबे, रमेश कुमार सिंह लोधी, बंशीधर श्रीवास, जिला उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र पाठक, जिला मीडिया प्रभारी देवेन्द्र गुरू, लक्ष्मी रावत, रूचिका बुन्देला, रजनी अहिरवार, दीपक पाराशर, मनविंदर कौर, सुनीता पंथ, ध्रुव राजा, दीपेंद्र राजपूत, हरपाल सिंह, कृपाल सिंह राजपूत, नीरज पटेरिया, भगत सिंह राठौर, शुभम सोनी, सुशील विश्वकर्मा, मनोज खटीक, रोहित रावत, रूपेश साहू, विक्रांत रावत, रवींद्र पाठक, विनोद मिश्रा आदि मौजूद रहे।
