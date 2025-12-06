बस्ती में एसआईआर का काम अंतिम चरण में, 11 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य

जागरण संवाददाता, बस्ती। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के कार्य में बस्ती मंडल की स्थिति काफी अच्छी हो गई है। बस्ती में शुक्रवार की शाम तक 99.10 प्रतिशत डिजिटलाइजेशन का कार्य पूरा हो गया था, जबकि सिद्धार्थनगर में 92 और संतकबीर नगर में 92.16 प्रतिशत। इस तरह बस्ती मंडल में बस्ती जनपद की स्थिति काफी मजबूत है। प्रदेश में भी बस्ती जिले का नाम टाप टेन में है।

पहले साफ्टवेयर में गड़बडी थी, जिसके चलते मैपिंग का कार्य दोबारा करना पड़ रहा है। बस्ती में मैपिंग का कार्य 70 प्रतिशत है, जबकि संतकबीर नगर में 79 प्रतिशत तो सिद्धार्थनगर में 45 प्रतिशत मैपिंग हो सकी है। अपर आयुक्त (प्रशासन) मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि आयुक्त कार्यालय में स्थापित निर्वाचन नियंत्रण कक्ष का कार्य भी 11 दिसंबर तक पूर्व निर्धारित कार्यों के अनुसार चलता रहेगा।

बताया कि सात दिसंबर तक कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उपनिदेशक दिव्यांग कल्याण रमेश कुमार तथा आठ से 11 दिसंबर तक कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उपनिदेशक समाज कल्याण किरन गुप्ता की ड्यूटी प्रातः 10 से शाम पांच बजे तक आयुक्त कार्यालय में स्थापित निर्वाचन नियंत्रण कक्ष में लगाई गई है। बताया कि सम्बन्धित कर्मचारी जनपद बस्ती, संत कबीर नगर एवं सिद्धार्थनगर के निर्वाचन कार्यालय से समन्वय बनाए रखेंगे। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से सम्बन्धित सूचनाएं आयुक्त के कैम्प कार्यालय एवं निर्वाचन सहायक अमित कुमार उपाध्याय को समय से अवगत कराएंगे।