Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बस्ती में एसआईआर का काम अंतिम चरण में, 11 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य

    By Sanjay Vishwakarma Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 12:44 PM (IST)

    बस्ती जिले में एसआईआर का काम 99% पूरा हो गया है। अधिकारियों ने 11 दिसंबर तक सभी संबंधित विभागों को एसआईआर से जुड़े कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिय ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बस्ती। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के कार्य में बस्ती मंडल की स्थिति काफी अच्छी हो गई है। बस्ती में शुक्रवार की शाम तक 99.10 प्रतिशत डिजिटलाइजेशन का कार्य पूरा हो गया था, जबकि सिद्धार्थनगर में 92 और संतकबीर नगर में 92.16 प्रतिशत। इस तरह बस्ती मंडल में बस्ती जनपद की स्थिति काफी मजबूत है। प्रदेश में भी बस्ती जिले का नाम टाप टेन में है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहले साफ्टवेयर में गड़बडी थी, जिसके चलते मैपिंग का कार्य दोबारा करना पड़ रहा है। बस्ती में मैपिंग का कार्य 70 प्रतिशत है, जबकि संतकबीर नगर में 79 प्रतिशत तो सिद्धार्थनगर में 45 प्रतिशत मैपिंग हो सकी है। अपर आयुक्त (प्रशासन) मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि आयुक्त कार्यालय में स्थापित निर्वाचन नियंत्रण कक्ष का कार्य भी 11 दिसंबर तक पूर्व निर्धारित कार्यों के अनुसार चलता रहेगा।

    बताया कि सात दिसंबर तक कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उपनिदेशक दिव्यांग कल्याण रमेश कुमार तथा आठ से 11 दिसंबर तक कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उपनिदेशक समाज कल्याण किरन गुप्ता की ड्यूटी प्रातः 10 से शाम पांच बजे तक आयुक्त कार्यालय में स्थापित निर्वाचन नियंत्रण कक्ष में लगाई गई है। बताया कि सम्बन्धित कर्मचारी जनपद बस्ती, संत कबीर नगर एवं सिद्धार्थनगर के निर्वाचन कार्यालय से समन्वय बनाए रखेंगे। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से सम्बन्धित सूचनाएं आयुक्त के कैम्प कार्यालय एवं निर्वाचन सहायक अमित कुमार उपाध्याय को समय से अवगत कराएंगे।

    सम्बन्धित कर्मचारियों को यह भी निर्देशित किया है कि नियंत्रण कक्ष में प्राप्त शिकायतों का सम्बन्धित अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए समय से प्रकरण का निस्तारण कराना सुनिश्चित करेंगे। यह कर्मचारीगण यदि अवकाश लेते है, तो अपने प्रतिस्थानी को अनिवार्य रुप से सूचित करेंगे। तैनात कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश लेने की स्थिति में वरिष्ठ सहायक कार्यालय उपनिदेशक पंचायत महेन्द्र कुमार को प्रतिस्थानी के रूप में ड्यूटी लगायी जाएगी।

    बेसिक शिक्षा व विकास भवन सभागार में चल रहा मैपिंग का कार्य
    बस्ती: बेसिक शिक्षा विभाग सभागार और विकास भवन सभागार में शिक्षक, लेखपाल, सफाई कर्मी आदि बैठ कर एसआइआर अभियान के तहत मतदाताओं से प्राप्त फार्मों की फीडिंग का कार्य कर रहे हैं। यहां अधिकारी मैपिंग का कार्य पूरा कराने में जुटे हैं। विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल निरंतर मानीटरिंग कर रहे हैं। देर शाम तक सबका फीडबैक जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने लिया और कहा कि शनिवार तक यह कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। बेसिक शिक्षा सभागार में मुख्य राजस्व अधिकारी कीर्ति प्रकाश भारती, एडीएम राजेश यादव और बीएसए अनूप कुमार की देखरेख में कार्य चल रहा है। जाे भी फार्म अधूरे हैं, उनको बीएलओ के माध्यम से भरा जा रहा है। फार्मो में जो भी कमियां हैं उसे ठीक किया जा रहा है।